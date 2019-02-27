Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Slovakya Büyükelçiliği’nin ara bölgede düzenlediği resepsiyona katıldı.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Slovakya Büyükelçiliği’nin, Kıbrıs’taki siyasi partiler, BM Kıbrıs Barış Gücü, diplomatik misyon, medya ve sivil toplum örgütü temsilcilerine yönelik düzenlediği resepsiyon Lefkoşa ara bölgede bulunan Ledra Palace Otel’de yer aldı.

Resepsiyona, Birleşmiş Milletler Barış Gücü Misyon Şefi ve BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar da katılarak bir konuşma yaptı.