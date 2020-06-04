Akıncı, Tatar ile biraraya geldi

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Başbakan Ersin Tatar, Güney Kıbrıs’la olan sınır kapılarının açılması konusunu görüşmek üzere bir araya geldi.

Başbakan Ersin Tatar’ın talebi üzerine gerçekleşen görüşme, saat 14.00’te başladı.

Akıncı ile Tatar’ın baş başa yaptığı görüşmenin ardından, hem Akıncı’nın hem de Tatar’ın açıklaması yapması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı iki taraf arasındaki geçiş kapılarındaki son durumu görüşmek üzere Başbakan Ersin Tatar, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay ve Sağlık Bakanı Ali Pilli’yi Cuma gün saat 11:00’de Cumhurbaşkanlığı'nda toplantıya davet etmişti. Cumhurbaşkanı Akıncı aynı zamanda gerektiğinde görüşlerine başvurulmak üzere İki Toplumlu Sağlık Komitesinin Kıbrıslı Türk eş başkan ve üyelerinin de toplantıda hazır bulunmasını istemişti.