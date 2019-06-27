Akıncı, Tatar ve Özersay'ı kabul etti

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, bugün, Başbakan Ersin Tatar ile Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay’ı kabul etti.

Görüşme saat 10.00’da başladı. Görüşmenin ilk bölümünde hükümetin kapalı Maraş’la ilgili açıklamaları ele alınacak, sonrasında Cumhurbaşkanı Akıncı ile Başbakan Tatar olağan görüşmelerini sürdürecek.

Cumhurbaşkanına, Başbakana ve Başbakan Yardımcısına görüşmede müsteşarları eşlik ediyor.

Cumhurbaşkanı Akıncı’nın görüşme sonrasında açıklama yapması bekleniyor.