Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Tatlısu Belediye Başkanı Hayri Orçan ve sanatçı Paul Dwyer’i kabul etti.

Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre, Akıncı, Hayri Orçan ve Tatlısu Belediyesi'nin düzenlediği 14.Uluslararası Tatlısu Harnup Festivali’ne katılmak üzere ülkeye gelen sanatçı Paul Dwyer’i kabulünde yatığı konuşmada, Tatlısu bölgesinin doğasının güzelliğine ve bölge insanının sıcak kanlılığına değindi.

Cumhurbaşkanı Akıncı, Tatlısu Belediye Başkanı Orçan’a çalışmalarında başarılar dilerken, konserlerinde Kıbrıs’ın sevilen parçalarını seslendiren Dwyer’inMağusa Limanı şarkısına eşlik etti.