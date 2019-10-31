Akıncı: "Trafikle ilgili tüzüklerin gecikmeden geçmesini hükümetten bekliyorum"

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Trafik Kazalarını Önleme Derneği (TKÖD) Başkanı Mehmet Avcı ile Dernek 2. Başkanı Atay Arkan’ı kabul etti.

Görüşmede, TKÖD Başkanı Mehmet Avcı, trafik ve yol güvenliği konusunda hazırlanan yasa ve tüzüklerin daha fazla gecikmeden hayata geçirilmesiyle ilgili görüş ve önerilerini Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile paylaşarak, ilgili yasa ve tüzüklerin gecikmeden uygulanması için Cumhurbaşkanı’nın desteğini talep etti.

“DAHA FAZLA GECİKMESİN”

Mehmet Avcı, Mayıs 2015’te hazırlığı tamamlanan ve Mayıs 2017’de Bakanlar Kurulu kararı ile Mayıs 2019’da yürürlüğe girmesi öngörülen, ancak Ocak 2020’ye ertelenen yol güvenliğiyle ilgili 4 tüzüğün uygulanmasının daha da gecikeceği endişesini dile getirdi.

Avcı, 8 yıldır uygulamaya girmesi beklenen 4 tüzüğün Avrupa Birliği Uzmanları, Ulaştırma Bakanlığı üst düzey yetkilileri, Maliye Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Polis Genel Müdürlüğü, Karayolları Dairesi, Ehliyet Müfettişliği, Bakanlık hukukçuları ve Trafik Kazalarını Önleme Derneği temsilcilerinden oluşan Avrupa Birliği-Kuzey Kıbrıs Yol Güvenliği Komitesinin 8 yıl süren çalışmalarıyla tamamlandığını belirtti.

Avcı, yol güvenliği için olmazsa olmaz olarak nitelendirdiği Sürüş Eğitim İzni ve Sürüş Ehliyetleri Sağlık Tüzüğü; Ehliyet, Sınav ve Sürüş Ehliyet Müfettişleri ile ilgili Usul ve Kurallar Tüzüğü; Şoför Okulları ve Eğitimleri ile ilgili Esas ve Kıstasları Düzenleme Tüzüğü ile 1974 Motorlu Araçlar ve Yol Trafik Tüzüğü’nün daha fazla gecikmeden uygulamaya girmesi konusunda Cumhurbaşkanı Akıncı’dan yardım talep etti.

CUMHURBAŞKANI AKINCI: “BU TÜZÜKLERİN DAHA FAZLA ERTELENMEDEN YAŞAMA GEÇİRİLMESİNİ HÜKÜMETTEN BEKLİYORUM”

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, trafiğin can yakan bir soruna dönüştüğünü belirterek, “Gün geçmiyor ki kaza haberleri almayalım. Sık sık ölümle sonuçlanan kazalar oluyor. İnsanlarımızı yollarda kaybediyoruz. Bunun çeşitli nedenleri var ancak devletin görevi, bu sorunu en asgari düzeye indirmektir. Bunun için hazırlanan bu dört tüzüğün daha düzenli ve güvenli bir trafiğe katkı yapacağı kuşkusuzdur. Bu bakımdan Trafik Kazalarını Önleme Derneği’nin söz konusu tüzüklerin daha fazla ertelenmeden uygulamaya girmesi ile ilgili hassasiyetini paylaşıyorum. Bu tüzüklerin daha fazla ertelenmeden yaşama geçirilmesini hükümetten bekliyorum” dedi.