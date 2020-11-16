Akıncı: "Türkiye irade gaspı yaptı"

Dördüncü Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, sosyal medya hesabı üzerinden açıklamada bulunarak, “Kıbrıs Türk halkı sürüklenmekte olduğu sonu engelleyebilecek yegane gücün sadece kendisi olduğunun idrakinde olursa eğer, bu gidişe dur diyebilecektir” dedi.

Akıncı açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“İki devletli çözüm diye diye öyle bir sonuca doğru sürüklenmekte olduğumuz gerçektir. Ama iki devletin birisi Rumların yönetimindeki Kıbrıs Cumhuriyeti, diğeri de kuzey kıbrısın daha da bağımlı hale geleceği Türkiye Cumhuriyeti olacaktır. Uyarısını çok önceden yaptığımız gibi Güney Kıbrıs sadece denizden değil, ada üzerinde de Türkiye ile komşu olmaya doğru gitmektedir. Bu gelişmede kuşkusuz Rum yönetimlerinin de payı büyüktür. İşin en rahatsız edici boyutu ise bu gidişi Kıbrıs Türk halkının benimsememiş olmasıdır. Durumu seçim sonuçları ile izaha çalışmanın hiç bir geçerliliği yoktur. Son seçimlerin Türkiye’deki iktidarın açık müdahaleleriyle bir irade gaspı olduğunu bilmeyen de yoktur. Kıbrıs Türk halkı sürüklenmekte olduğu sonu engelleyebilecek yegane gücün sadece kendisi olduğunun idrakinde olursa eğer, bu gidişe dur diyebilecektir.”

Güncelleme Tarihi: 16 Kasım 2020, 14:41