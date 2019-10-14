Akıncı: “Türkiye’deki duygu seli içinde mesajım yanlış algılandı”

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, HaberTürk gazetesi yazarı Nagehan Alçı’nın sorularını yanıtladı.

AKINCI: TÜRKİYE'DEKİ DUYGU SELİ İÇİNDE MESAJIM YANLIŞ ALGILANDI

“Barış Pınarı Harekatı” hakkında sosyal medya hesabından yaptığı açıklamanın ardından büyük bir lince maruz kaldığını belirten Akıncı, “Büyük haksızlık yapılıyor, ciddi bir çarpıtma var. Ben söyleyeceğimi net dile getiren bir insanım. Söylediğim şu: Türkiye’nin terör belasından kurtulmasını istemeyen var mı Kıbrıs’ta? Elbette bunu istiyorum. Çarpıtmaya mahal yok” dedi.

“KIBRIS BARIŞ HAREKATI İLE İLGİLİ AYNI ŞEYİ DAHA ÖNCE DE SÖYLEDİM”

Akıncı’nın açıklamasında ‘Kıbrıs Barış Harekatı’nın da bulunması eleştiri oklarının Akıncı’ya çevrilmesine neden olmuştu.

Alçı’nın 1974’teki harekata atıfta bulunmasının nedeni hakkında yönlendirdiği soruya Akıncı, bu ifadeyi daha önceden de kullandığını söyleyerek “Ben her savaş için aynı şeyi söylüyorum” dedi ve şu ifadeleri ekledi:

“Ben bunu ilk kez söylemiyorum ki Nagehan Hanım. Mesela 20 Temmuz 2015 tarihinde Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da olduğu törende de söylemiştim. Ben her savaş için aynı şeyi söylüyorum. Bir daha olmasın, yeni şehitler vermeyelim… Benim sıklıkla oturttuğum bir bağlam bu. Bakın o açıklamada da var, ben Kıbrıs Barış Harekatı’nda bir genç olarak Lefkoşa’daydım ve o harekata katıldım. En yakın arkadaşlarım gözümün önünde şehit oldular. Operasyon desek de neticede bu bir savaş. Benim ne demek istediğimi Kıbrıs’ta herkes bilir. Eski bir siyasetçiyim. Söylediklerime burada tepki yok. Kıbrıs’ta yıllardır benim nerede durduğumu görüyor insanlar.”

“KAST ETTİĞİM PKK İLE DİYALOG DEĞİL”

Alçı, Akıncı’nın açıklamasında yer alan ‘diyalog ve diplomasi’ sözlerine ilişkin “Sorunun çözümü için PKK-YPG ile diyalog mu öneriyorsunuz?” sorusu üzerine Akıncı şu ifadeleri kullandı:

“Hayır, kastım PKK filan değil. Türkiye ile Suriye arasında en kısa zamanda diyalog ve diplomasi kanalları açılsın istiyorum. Yalnızca Suriye değil AB ile Mısır ile de öyle. Ben diplomasi ve diyaloğun gücüne inanıyorum. Bu yalnızca bu mesele ile sınırlı değil. Yoksa terör örgütleri ile görüşsün vs demiyorum. Zaten onu diyecek konumda da değilim. Türkiye’deki atmosferi buradan çok iyi anlamak imkansız. O duygu seli içinde bizim vermek istediğimiz mesaj doğru algılanmadı.”

Güncelleme Tarihi: 14 Ekim 2019, 11:27