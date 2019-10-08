Akıncı, Ürdün’den gelen belediye başkanlarını kabul etti

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü ve Ürdün’den gelen belediye başkanlarını kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Girne Belediyesi’nin davetlisi olarak Zeytinlik Festivali kapsamında KKTC’de bulunan, 6’sı belediye başkanı Ürdünlü yerel yöneticiler, Cumhurbaşkanı Akıncı’ya bölgelerini tanıtıcı bilgiler verdi.

Cumhurbaşkanı Akıncı, heyeti konuk etmekten duyduğu memnuniyeti belirterek, belediyeler arasında iş birliğinin gelişmesini temenni etti.