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Akıncı, üretici birliklerin temsilcileri ile biraraya geldi

Akıncı, üretici birliklerin temsilcileri ile biraraya geldi
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Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, ülkede çeşitli alanlarda faaliyette bulunan üretici birliklerinin başkan ve temsilcileri ile bir araya geldi.  

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, üretici birliklerinin temsilcileri, her geçen gün koşulları ağırlaşan üretim alanında yaşadıkları sorunlarını Cumhurbaşkanı Akıncı’ya aktararak, çözüm önerilerini dile getirdiler. 

Cumhurbaşkanı Akıncı ise, KKTC’de gelecekleri kurtarmanın yolunun üretimden geçtiğini belirterek, bu konuda üretici örgütleri ile her zaman iletişim ve dayanışma içerisinde olmaya devam edeceğini ifade etti.

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