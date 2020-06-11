Akıncı ve Tatar gündemdeki konularla ilgili fikir alışverişinde bulunuldu

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Başbakan Ersin Tatar arasındaki görüşme tamamlandı.

Cumhurbaşkanlığı’nda yarım saat süren görüşme sonrası basına yaptığı açıklamada Tatar, toplantıda ülkedeki bazı gelişmeleri, Meclis’teki bazı çalışmaları ve Güney'e geçişler konusunu değerlendirdiklerini söyledi.

Güney Kıbrıs’a çalışmaya giden kişiler hakkında ise Tatar, görüşmede hükümetin, sağlık kurullarının bazı tavsiyelerine uyması gerektiğini, konunun hükümet tarafından değerlendirilmekte olduğunu aktardığını ifade etti.

Toplantıda, ülkede normalleşmeye doğru gidildiğini, buna ek olarak PCR testi yapma koşuluyla yurt dışından ülkeye gerişlerin başlayacağı 1 Temmuz itibarıyla, bugünkü rahatlığın olmaması gerektiğinin konuşulduğunu belirten Tatar, “maskeli, mesafeli ve bir takım düzenlemelere alışılması” gerektiğinin üzerinde durulduğunu belirtti.

Tatar, Güney’den, Türkiye’den ve Türkiye üzerinden ülkeye gelecek olanlara uygulanacak kurallar üzerinde çalışmaların devam ettiğini belirtti.

Ülkede yüksek öğrenim alan veya almak isteyen yurt dışı öğrencileri hakkında ise Tatar, devam etmekte olan Bakanlar Kurulu toplantısında, öğrencilerin PCR testi yaptırması koşuluyla ülkeye gelebilmelerini ve üniversitelerinin uygun göreceği yerlerde kalmalarını mümkün kılacak düzenlemeler üzerinde çalıştıklarını anlattı.

Öğrenci başvurularında bir tereddüt yaşandığını kaydeden Tatar, KKTC’de hayatın normale döndüğünü, öğrencilerin ülkeye gelip kendi üniversitelerinin kampüsünde ikamet edip kayıt yaptırabileceklerini kaydetti.