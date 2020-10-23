UniteCyprusNow, federal çözüm ve barış yönünde kararlı tutum sergilediğini belirttiği Mustafa Akıncı’ya teşekkür etti.

“Bu kararlı ve adanmış mücadeleden aldıkları ilhamla misyonları doğrultusunda çabalarını artırma kararlılığında olduklarını” ifade eden UniteCyprusNow, “Bu misyon doğruyu arayarak, empati kurarak, farklılıklara saygı göstererek, dayanışmayı artırarak ve ortak bir geleceği teşvik ederek Kıbrıslıları yakınlaştırmaktır” dedi.

UniteCyprusNow, çözüm için siyasi kararlılık gösteren siyasetçilere ihtiyaç olduğunu fakat barış sürecinin bireylerin ve sivil toplumun sahada etkin katılımını gerektirdiğini belirterek, her iki tarafça kabul edilebilecek siyasi bir çözümü desteklemeye devam ederken, bu adadaki insanlara ve gruplara ulaşma yönündeki çabalarını arttıracaklarını söyledi.

UniteCyprusNow yaptığı açıklamada, iki turlu seçimin ardından Ersin Tatar’ın Kıbrıslı Türklerin yeni lideri olarak seçildiğini, Mustafa Akıncı’nın da siyasi kariyerini sonlandırdığını duyurduğunu anımsatarak, “Sonuçlar bizlere özellikle Crans Montana sonrasında çözüm umutlarının azalması, tarafların işbirliğinden kaçınması, milliyetçi çevrelerin yarattığı olumsuz iklim, geçişlerin önündeki engeller, pandemi sonrasında oluşan ekonomik kaygılar ve Türkiye’ye giderek artan ekonomik bağımlılık, birçok Kıbrıslı Türk’ün bölünme yönünde bir siyaset güden Sayın Ersin Tatar’a oy vermesinin sebepleri arasında yer aldığını net bir şekilde göstermiştir” dedi.

Kampanyanın “Eşit ve adil olmadığını” ve oylamadan önce ihlaller yapıldığının söylendiğini savunan bunlara rağmen, her iki Kıbrıslı Türk’ten birinin federal çözüm yanlısı bir adaya oy verdiğini belirten UniteCyprusNow, “tüm ağır baskılara ve Kıbrıs Rum liderliğinin dayanışma göstermemesine rağmen; zor koşullarda barış ve çözüm yönünde bir kampanya yürütme cesareti göstermesinin, Kıbrıslı Türk vatandaşlarının haysiyetli tavrının açık bir göstergesi olduğunu” belirtti.

UniteCyprusNow açıklamasına şöyle devam etti;

“UniteCyprusNow şimdi yeniden zor bir döneme girdiğimizin farkındadır. Buna rağmen Kıbrıslı Türk yurtdaşlarımızın kahramanca yürüttüğü dürüst mücadeleden de gerçek anlamda ilham almıştır. Farklı yönlerden gelen fanatizm karşısında yılmadan bir barış kampanyası yürüten Kıbrıslı Türk gençlerin harekete geçişinden özellikle etkilenmiştir. Federal çözüm ve barış yönündeki kararlı tutumu için Sayın Akıncı’ya da ayrıca teşekkür etmek isteriz.

Bu kararlı ve adanmış mücadeleden aldığımız ilhamla misyonumuz doğrultusunda çabalarımızı artırma kararlılığındayız. Bu misyon ‘doğruyu arayarak, empati kurarak, farklılıklara saygı göstererek, dayanışmayı artırarak ve ortak bir geleceği teşvik ederek Kıbrıslıları yakınlaştırmaktır’

Yakında özellikle gençlere yönelik yeni programlarımızı duyuracağız. Lüten www.unitecyprusnow.org üzerinden ulaşarak bize katılın”.