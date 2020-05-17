Akıncı, yangın bölgesinde

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Tepebaşın’daki yangın bölgesine giderek, inceleme yaptı ve yetkililerden çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Cumhurbaşkanı Akıncı, incelemesinin ardından Çamlıbel’de basına yaptığı açıklamada, Kuzey Kıbrıs’ın en güzel orman alanlarından olan bölgede çıkan yangından büyük üzüntü duyduğunu belirtti.

Bölgede yaklaşık 8 ay önce fidan diktiklerini anımsatan Cumhurbaşkanı Akıncı, tüm gayret ve imkanlarla yangının söndürülmeye çalışıldığını söyledi.

Türkiye’den yangın helikopteri beklendiğini ve helikopterin Adana’dan yola çıktığı bilgisini alıklarını ifade eden Cumhurbaşkanı Akıncı, yangının büyük çevre tahribatı yaratacağını, adadaki güzelliklerin, Kıbrıs’ın Türkü, Rumu Maroniti ile herkesin olduğunu belirtti. Cumhurbaşkanı Akıncı, Güney Kıbrıs’tan da yangın söndürme çalışmaları için yardım talep ettiklerini açıkladı.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Dışişleri Bakanlığı girişimi ile İngiliz Yüksek Komiserliği’nden de helikopter talep edildiğini ancak Dışişlerine helikopterin arızalı olduğu bilgisinin verildiğini belirtti.

Akıncı ‘Kuzey Kıbrıs’ın ciğerlerinin önemli bir kısmı yanıyor’ dedi.