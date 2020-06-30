Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Yaşlı Hakları ve Ruh Sağlığı Derneği Başkanı Prof. Dr. Hatice Jenkins’i kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı;ndan verilen bilgiye göre, dernek başkanı Prof. Dr. Hatice Jenkins, Cumhurbaşkanı Akıncı’ya derneğin çalışmaları hakkında bilgi vererek, yaşlı haklarıyla ilgili sorunların aşılması için derneğin taleplerini aktardı.

Huzur evi ve yaşlı bakım evlerinin mevcut durumları ile ilgili olarak hazırladıkları raporu Cumhurbaşkanı’na veren Jenkins, yeni bir yasal düzenleme için de çalıştıklarının bilgisini verdi.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı da, bakıma muhtaç yaşlılar için yürüttükleri çalışmalar dolayısıyla dernek başkanına teşekkür ederek, yaptıkları işin toplumsal bir ihtiyaç olduğunun altını çizerek, konuya destek ve ilgilerini sürdüreceklerini belirtti.