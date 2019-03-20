Akıncı, yeni terminal binasında incelemelerde bulundu

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Ercan Havalimanı’nın yapımı devam eden yeni terminal binasında incelemelerde bulanarak, “Milyonlarca insana hizmet verecek bir havaalanından bahsediyoruz. Bittiğinde burasıyla iftihar edeceğiz. Gelecekte doğrudan uçuşların da Ercan’a yapılması en büyük arzumuz ve hedefimiz. Bunun için bıkmadan usanmadan çalışacağız” açıklamasında bulundu.

Akıncı, bugün Ercan Havalimanı’nı ziyaret ederek, yapımı devam eden yeni terminal binasında incelemelerde bulundu, projeyle ilgili bilgi aldı.

Cumhurbaşkanı Akıncı’yı Ercan’da Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan ile T&T Ercan Havalimanı İşletmeciliği Genel Müdürü Serhat Özçelik karşıladı. Proje Sorumlusu Mimar Tunç Adanır, projeyle ilgili sunum yaptı.

“DENİZ ULAŞIMINDA ÇOK İLERİ NOKTADA DEĞİLİZ AMA OLMAMIZ LAZIM”

İncelemelerin ardından basına açıklama yapan Akıncı, “4 tarafı denizlerle kaplı bir adada yaşıyoruz. Ulaşım bizim için son derece önemli. Diğer ülkelerle kara ulaşımı yok. Deniz ulaşımında çok ileri noktada değiliz ama olmamız lazım. Onu da inşallah el birliğiyle daha iyi seviyelere getireceğiz. Hava ulaşımında da çok daha iyi noktalara gelebilmemiz için alt yapımızın gelişmesi lazım” dedi.

Ercan’da yeni terminal binası ve pistin yapılmasının, eski pistin de geliştirilmesinin son derece önemli bir proje olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı, Ercan’la ilgili gelişmeleri yerinde incelemek için yeni fırsat bulabildiğini söyledi.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan’a, müteahhit firmaya, mimar ve mühendislerle burada görev yapan bin 200 çalışana teşekkürlerini ileten Akıncı, binanın hızla ilerlediğini kaydetti.

Akıncı, “Terminalin açılması 2020’ye sarkacak gibi görünüyor. Daha geç olmasın diyelim. 2020’de burası açılsın. Çünkü milyonlarca insana hizmet edecek bir havalananından bahsediyoruz. İlk etapta 5 ile 8 milyon arası yolcu kapasitesi olacak ama 10 milyon insana kadar hizmet verebilecek bir alt yapıdan söz ediyoruz. Bittiğinde burasıyla iftihar edeceğiz” şeklinde konuştu.

“BİR ÇÖZÜMLE ERCAN ULUSLARARASI UÇUŞLARA AÇIK HALE GELECEK. LARNAKA NEYSE ERCAN DA AYNI NİTELİĞE SAHİP OLACAK”

Konuşmasında, Kıbrıs sorununa da değinen Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, şöyle devam etti:

“İçinde bulunduğumuz koşullar nasıl gelişir, nasıl şekillenir onu bugünden kestirmek kolay değil. Bizim bütün temennimiz ve arzumuz tabi ki Rum tarafının da Kıbrıs Türkünün siyasi eşitliğini artık içine sindirmesi… Kıbrıs’ın turizm açısından daha cazip, Ercan’ın bugünden daha önemli hale gelmesidir. Bulunacak herhangi bir çözümle Ercan uluslararası uçuşlara açık bir havaalanı haline gelecek. Güneyde Larnaka neyse kuzeyde Ercan aynı niteliğe sahip olacaktır. Kıbrıs’ta çözüm bulunur ya da bulunmaz bu havalimanımızla Türkiye üzerinden de olsa bir şekilde, touch down yaparak, yani yere değerek ve yeniden havalanarak dünyanın her yerine zaten ulaşma imkanına sahibiz ama gelecekte doğrudan uçuşların da bu havaalanına yapılması en büyük arzu ve tabi ki en büyük hedefimizdir. Bunun için bıkmadan usanmadan çalışacağız.”

YENİ ERCAN HAVALİMANI…

Projeyle ilgili bazı detaylar şöyle:

2015’te yapımına başlanan havalimanının tüm sahası yaklaşık 1 milyon 800 bin metre kare. Yeni terminal binası 128 bin metrekare. 4 katlı otopark 40 bin 700 metrekare.

Yeni pistin uzunluğu 3 bin 200 metre. Ercan’ın asfalt olan mevcut pistinden farklı olarak yeni pist daha dayanıklı olduğundan beton olacak.

Yeni havaalanında 8 körük bulunacak. Körüklerden biri büyük uçaklar için kullanılacak. Pistin bu yılsonunda, terminalinse 2020 başında açılması öngörülüyor. Yeni havalimanı için inşa edilen ve trafiğe açılan tünelse 530 metre. Projede görev alan kişi sayısı bin 200 civarı.

Öte yandan Ercan’ın bin 700 metre olan pisti de, bu proje kapsamında 3 bin 200 metreye çıkarılacak.

Tüm projenin yaklaşık 300 milyon Euro’ya tamamlanması öngörülüyor.