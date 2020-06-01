Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Zehra Kebapçıoğlu'nun ölümü üzerine mesaj yayımladı.



Cumhurbaşkanı Akıncı, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında şöyle dedi:





Zehrabamızı da maalesef kaybettik. Belediye başkanlığı dönemimden başlayan tanışıklığımız eksilmeyen karşılıklı sevgiyle bugünlere kadar geldi. Tanıyan herkesin sevip saydığı Göçmenköy ve Lefkoşa’nın sembol ismi Zehrabamıza Allahtan rahmet, tüm aile yakınları başta olmak üzere, Göçmenköy ve tüm Lefkoşalılara başsağlığı dilerim.

Ne yazık ki bugünkü üzücü haberler bununla sınırlı değil ; değerli akademisyen İsmail Kemal ve Lefkoşa’nın sevilen simalarından Sevil Görgüner’in vefat haberi de ulaştı. Her ikisine de Allahtan rahmet , geride kalanlara başsağlığı ve sabır dilerim.