Akıncılar'da kaçak et

Akıncılar köyünde askeri yasak bölge içerisinde bin 750 kilo kemiksiz donmuş ve taze olmak üzere poşetler içerisinde istiflenmiş sığır eti ele geçirilirdi.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, Polis Genel Müdürlüğü’nden alınan bilgiye göre, etlerin, Lefkoşa Polis Müdürlüğü Demirhan Polis Karakolu ekipleri tarafından 19 Kasım tarihinde gece saat 23.30 sıralarında Akıncılar köyünde askeri yasak bölge içerisinde, beyaz kapalı soğutucusu olmayan van tipi araç içerisinde tespit edildiğini bildirdi.

Açıklamada, bahse konu etlerin, Veteriner Dairesi ekipleri tarafından “izinsiz ve kaçak yollardan Güney Kıbrıs’tan gelmiş olduğunun ve sağlıksız şartlarda taşındığının” tespitinin ardından Demirhan Polis Karakolu, Gümrük Dairesi Kaçakçılığı Men ve Takip Birimi ile Değirmenlik Belediyesi ekipleri tarafından Haspolat Hayvansal Atık tesislerinde gömülerek imha edildiği belirtildi.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, et kaçakçılığına yönelik denetimlerin, polisle işbirliği çerçevesinde devam ettiğini vurguladı.