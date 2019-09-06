banner22

Akıncı’nın Özel Temsilcisi oldu

Akıncı’nın Özel Temsilcisi oldu

Cumhurbaşkanlığı, Erhan Erçin’in bugünden itibaren Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın Özel Temsilcisi olarak görev yapacağını açıkladı.
Yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın Diplomasi ve AB Özel Danışmanı olarak görev yapan ve müzakere heyeti üyesi olan Erhan Erçin, bu yılın başında ihtiyaç doğması durumunda yeniden göreve hazır olduğunu belirterek bu görevinden ayrılmıştı. 
Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, gelişmekte olan süreci dikkate alarak bugün itibarı ile Erhan Erçin’i Özel Temsilci olarak görevlendirdi.

YORUM EKLE
Gönder
banner21
SIRADAKİ HABER
Yarın, KKTC'ye geliyor
Yarın, KKTC'ye geliyor
  1. Kıbrıs

banner24

﻿