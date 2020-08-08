Akıncı,Şanlı Erenköy Direnişi’nin 56. yıl dönümünde tüm şehitleri rahmetle andı

Şanlı Erenköy Direnişi ve Erenköy Şehitleri anıldı.

Erenköy Şehitliği'nde yer alan törene, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay, Başbakan Ersin Tatar, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Özlem Demir, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Sezai Öztürk, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Vekili Tuğgeneral İbrahim Dağman, 28. Tümen Komutanı Tuğgeneral Taner Uysal, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay ve diğer yetkililer ile şehit aileleri katıldı.

Tören, protokol sırasına göre çelenklerin anıta sunulması, saygı duruşu, saygı atışı ve İstiklal Marşı eşliğinde bayrakların göndere çekilmesi ile başladı.

Tören, şehitlik özel defterinin imzalanmasının ardından Erenköy Mücahitler Cemiyeti Başkanı Mustafa Arıkan, Yenierenköy Belediye Başkanı Emrah Yeşilırmak ve Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın konuşması ile sürdü.

Anma töreni, dua okunması, şehitliğin gezilmesi ve şehit kabirlerine çiçek konulması ile tamamlandı.

Törenin ardından müzenin gezilmesi ile izaz ikram gerçekleştirildi. Burada şiirler okundu, Güvenlik Kuvvetleri Bandosu konser verdi, fotoğraf sergisi gezildi.

Cumhurbaşkanı Akıncı, şehitlik özel defterine şunları yazdı:

"Aziz Şehitlerimiz,

Çok genç yaşlarınızda toplumunuzun başı dik onurlu bir yaşama kavuşabilmesi uğruna öğrenimlerinizi yarıda bırakarak bu topraklara geldiniz ve bölgedeki halkımızla birlikte en zor koşullarda direnirken şehitlik mertebesine ulaştınız. İnsan yaşamında olabilecek fedakarlıkların en büyüğünü yaptınız.

Kıbrıs'ta özgür insanlar olarak varlığımızı sürdürüp eşit bir toplum olarak haklarımızı talep ediyorsak bu en başta sizlerin özverileriniz sayesinde olabilmektedir.

Bu adada tahakküm altına girmeden kimseyi de tahakküm altına almadan özgürlük eşitlik ve güvenlik içinde yaşanacak adil bir çözüm talep ediyoruz.

Ambargolar altında yaşamamak uluslararası hukuk içinde dünya toplumları arasında hak ettiğimiz yeri almak istiyoruz.

Sizlerin büyük fedakarlıklarınızın açtığı yolda Kıbrıs Türk halkı olarak hak ettiğimiz tüm hedeflere ulaşacağımızdan kuşkumuz yoktur. Ruhunuz şad olsun."

KTBK Komutanı Tümgeneral Sezai Öztürk de şunları yazdı:

"Aziz Şehitlerimiz,

İstiklal Marşı’mızda yazdığı gibi gövdenizi siper ederek Kıbrıs Türk halkının uğradığı haksızlık ve zulmü durdurduğunuz bu kutsal vatan topraklarında tarihin sayfalarına yeni bir destan olarak eklediğiniz Erenköy Direnişi’nin yıl dönümümde manevi huzurunuzdayız.

Sizler tıpkı Çanakkale Destanı’nda olduğu gibi sahip olduğunuz her şeyden vazgeçerek Kıbrıs Türk halkının Anavatan'a açılan tek kapısını kapatmamak için bu vatan parçasına koştunuz. Üzerinde bulunduğumuz bu toprakları temiz kanlarınızla sulayarak bizlere vatan yaptınız. Yapmış olduğunuz fedakarlıklar sayesinde bugün Kıbrıs Türkü kendi vatanında hür ve huzurlu bir şeklinde yaşamaktadır.

Yüce Türk milleti ve Türk Silahlı Kuvvetleri dün olduğu gibi bugün ve gelecekte de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin varlığı ve menfaatlerini korumak için attığı her adımda daima onun yanında ve en büyük destekçisi olmaya devam edecektir.

Bizlere emanet ettiğiniz bu güzel vatanı ve adadaki Türk varlığını 'ölürsem şehit kalırsam gazi' anlayışı ile sonsuza kadar yaşatma azim ve kararlılığında olduğumuzu bir kez daha tekrar ediyor, sizleri minnet ve şükran duygularımızla anıyor, manevi huzurunuzda saygıyla eğiliyoruz. Ruhunuz şad olsun."

Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Vekili Tuğgeneral İbrahim Dağman da şunları yazdı:

"Aziz Erenköy Şehitleri,

Kıbrıs Türk halkının özgürlük mücadelesinde temel taşı olan Şanlı Erenköy Direnişi’nin 56. yıl dönümünde bir kez daha manevi huzurunuzdayız.

Kıbrıs Türk halkının direniş ateşini yaktığı bu toprakları kahramanca savunarak bir karışını dahi düşmana vermemek, Türk'ün hiçbir zaman başka bir milletin boyunduruğu altında yaşamayacağını tüm dünyaya gösterdiniz.

Özgürlük mücadelesiyle destanlaşan hatıranız, ilelebet yüreğimizde yaşayacak, mücadele azim ve kararlılığınız gelecek nesillere ışık tutacaktır. Erenköy’ünüzde rahat uyuyunuz, zira bizler vatanımıza nasıl sahip çıkılacağı dersini sizlerden öğrendik.

Sizlerin manevi huzurunda saygı ve minnetle eğiliyor, kahramanlıklarınızı gururla anıyoruz. Ruhunuz şad olsun."

AKINCI

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı törende yaptığı konuşmada, Şanlı Erenköy Direnişi’nin 56. yıl dönümünde tüm şehitleri rahmetle andı, gazileri kucakladı.

“KIBRIS TÜRK HALKI AZINLIK OLMASIN DİYE…”

Akıncı, Erenköy Direnişi’nde vatan savunmasında canını kanını veren dönemin gençliğini unutmalarının mümkün olmadığını ifade ederek, Kıbrıs Türk halkının azınlık olmaması, vatan topraklarının korunması için bu fedakarlıkların yapıldığını kaydetti.

Akıncı, bugünlere gelinmesinde büyük katkıları olan şehitler, gaziler ve tüm vatandaşlara ekonomisi, adaleti, sosyal dayanışma ruhunu toplumda yaygın hale getirme, çağdaş sağlık ve eğitim altyapısı, çevre ve kültürel mirası korumak, trafik dahil her alanda halkın hak ettiği şekilde hizmet sunulması gerektiğine işaret etti.

“KIBRIS TÜRK HALKI HAK ETTİĞİ YERİ ALMALI”

Akıncı, herhangi bir şekilde herhangi bir dönemde yeniden müzakerelerin yapılabileceğini ifade ederek, Kıbrıs Türk halkının uluslararası alanda hak ettiği yeri almasını istediklerini söyledi.

Diplomasi, diyalog, müzakerenin her gerektiğinde, hedeften şaşmadan Kıbrıs Türk halkının güvenlik, egemenlik, eşitlik hedefiyle kim seçilirse seçilsin görüşmelerin yapılması gerektiğini ifade eden Akıncı, ancak "müzakere var" diye de devletin kendi iç bünyesinde atılacak adımların ertelenmemesi gerektiğini kaydetti.

Devleti, altyapıyı güçlendirmenin müzakere masasında da ellerini güçlendireceğine inanç belirten Akıncı, burada siyaset yapmanın doğru olmadığını, seçimlerin olduğunu ve rotayı halkın çizeceğini ifade ederek, bu adada güvenlik içinde haklarına sahip çıkmaya devam edeceklerini vurguladı.

“SAVAŞ KAZANANI OLMAYAN BİR SONUÇ”

Doğal gaz konusunda Türkiye ile birlikte Kıbrıs Türk halkının haklarını korumak için hareket ettiklerini, Rum tarafına öneriler sunduklarını ve Rum tarafının bu önerilere karşı daha fazla kaçamayacağına işaret eden Akıncı, Rum tarafının bu konuda adil paylaşım olması gerektiğini anlamaya başladığını kaydetti.

"Savaş, kazananı olmayan bir sonuçtur" diyen Akıncı,, caydırıcı olmak için güçlü olmanın önemli olduğunu, bu bilinçle hareket ettiklerini, ancak savaşların kazananının olmadığını herkesin anlamasını temenni etti.

Barış ve istikrar ortamının insanları huzura götürdüğüne de işaret eden Akıncı, şehitleri rahmetle andı.

YEŞİLIRMAK

Yenierenköy Belediye Başkanı Emrah Yeşilırmak da, bugün şanlı Erenköy Direnişi’nin 56. yıl dönümü olduğunu ifade ederek, anma törenini salgın döneminde de hazırlayan herkese teşekkür etti.

Direnişin, bugüne gelinmesinde en önemli sarsılmaz temel olduğunu ifade eden Yeşilırmak, Erenköy destanını Çanakkale Destanı’na benzetti, 8 Ağustos'un tarih sayfalarında altın harflerle yerini aldığını kaydetti.

Yeşilırmak, şehitleri de saygı ve rahmetle andı.

ARIKAN

Erenköy Mücahitler Cemiyeti Başkanı Mustafa Arıkan da, 1964 yılında düşmana esir olmadan, toprakları korumak için şehit olmayı göze alarak Erenköy Direnişi gerçekleştirdiklerini anlattı.

Arıkan, o yıllarda verilen direnişi anımsatarak, Anavatan'ın uçakları Erenköy'e göndermesiyle kurtarıldıklarını söyledi.

Kıbrıs görüşmelerinde 50 yıldır federasyon görüşüldüğünü, her türlü iyi niyet ve özverilere, esnekliklere rağmen sonuca ulaşılamadığını ifade eden Arıkan, sonsuza kadar beklemek zorunda olmadıklarını, toplumun büyük kısmının federasyona inancı kalmadığını, devlete sahip çıkılması ve güçlendirilmesi gerektiğini belirtti.

Arıkan, milli mücadele yıllarından bugüne devletin kurulmasına ve gelişmesine sonsuz katkıları olan Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte devletin yüceltilebileceğini ifade ederek, ayrıca Erenköy destanının da belgeselinin çekilip gelecek nesillere aktarılmasını talep etti.