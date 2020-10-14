Akıncı’yı sosyal medya üzerinden tehdit eden şüpheli gözaltına alındı

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’yı sosyal medya üzerinden video yayınlayarak tehdit eden şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Güvenlik Şube ve Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya üzerinden Cumhurbaşkanı Akıncı’ya yönelik, tehdit içeren başlıkla yayınladığı videoya ilişkin çalışma başlattı.

Ekipler, videoda görünen kişinin Yılmaz Ecevit K. olduğunu ve Küçükçekmece Cumhuriyet Mahallesi’nde ikamet ettiğini belirledi. Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheliyi evinde gözaltına aldı. Tutarsız davranışlarda bulunduğu öğrenilen şüpheliye ait cep telefonu ve sim kart ile telefona takılı hafıza kartına el konuldu.

Zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

(AA)

Güncelleme Tarihi: 14 Ekim 2020, 11:43