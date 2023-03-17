Akpınar: “Bayrağımızı dünya ülke bayrakları arasına almayı başardık”

Demokrat Parti Genel Sekreteri ve Girne Milletvekili Serhat Akpınar geçtiğimiz hafta Bahreyn’in başkenti Manama’da düzenlenen 146. IPU (Parlamentolar Arası Birlik-PAB) Genel Kurulu’na katıldı.

140’a yakın ülkenin parlamento temsilcilerinin hazır bulunduğu Genel Kurulla ilgili bir tv programında değerlendirmede bulunan Akpınar, Cumhuriyet Meclisi tarafından görevlendirilen heyette yer almaktan duyduğu memnuniyeti vurgulayarak “Bayrağımızı Bahreyn’de de dünya ülke bayrakları arasına almayı başardık” dedi.

DP’den verilen bilgiye göre, Akpınar, merkezi Cenevre’de bulunan uluslararası örgütün temel amacının üyeleri arasında demokraside yönetsel geliştirmeler, çoğulculuk, sorumluluk üstlenme gibi temel arayışları ve iş birliğini teşvik etmek, yasama organları arasında cinsiyet eşitliğini ilerletmek, gençlerin siyasete katılımını güçlendirmek ve sürdürülebilir kalkınma gibi ilham verici öğeler olduğunu hatırlattı.

-Kıbrıs sorunu da gündemde

Bölgesel ve özellikle Kıbrıs ile ilgili sorunların, örgütün zaten temel gündem maddeleri arasında olduğuna dikkat çeken Serhat Akpınar, 60 yıldır sürdürülen müzakerelerde bir sonuca varılamamasının “nedenler sürecine” bir kez daha tanık olduklarını kaydetti.

Akpınar şöyle devam etti:

“Ancak iki olumlu karara varıldı diyebiliriz. Bunları doğal afetler ve iklim değişikliği ile ilgili karşılaşılabilecek her türlü soruna karşın iş birliği amaçlı, ortak çözüm üretebilecek komite oluşturulması şeklinde özetleyebilirim.

İsviçre, İtalya ve Belçika temsilcilerinden oluşan arabulucular ile görüşmelerin devam etmesi, birliğin iki konu başlığından birinin Kıbrıs olması bizler için olumlu işarettir. Kritik süreçlerde, düşünce birliklerimizin sarsılmaması süreçleri iyi yönetmemize sebep oldu ve bizi sonuca taşımış oldu.

Bizim arzu ettiğimiz nihai sonuca gelmemiz noktasında ciddi çalışmalar var. İyi niyetimizi her zaman koruyarak varlığımızı her düzeyde temsiliyetimizi korumamız gerekmekte. Son toplantıda, özellikle Bahreyn, Azerbaycan, Pakistan ve Türkiye Cumhuriyeti temsilcileri ile çok içten görüşmeler gerçekleşti.

Eğitim, ticaret, turizm konu başlıklarını da konuşmuş olduk. Yüksek öğretim konusunda bazı tıkanıklıkları açabilmek için, ambargoya rağmen ülkemiz tanıtımındaki bu çok önemli paydayı ve haklı duruşumuzu hatırlattık.

Bütün bu çabalarımıza eşlik eden TC. Bahreyn Büyükelçimiz Esin Çakıl ve KKTC Bahreyn Temsilcimiz Umut Koldaş ve çalışma arkadaşları da hep yanımızdaydılar. Sonsuz teşekkürlerimizi arz ediyorum.”