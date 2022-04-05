Akpınar: “Biz bugünü çocuklardan ödünç aldık, geleceği ipotek altına koymamalıyız”

DP Milletvekili Serhat Akpınar, “Küresel Kalkınma Amaçları’nın KKTC’de Kabulü” konulu Meclis'te konuşma yaptı.

Serhat Akpınar, ilk kez kürsüden halka seslendiğine işaret ederek, mutluluğunu paylaştı. Stres yönetiminde biraz daha dikkatli olmak gerektiğini ifade eden Akpınar, saygı çerçevesinde hareketin önemini belirtti.

Temennisinin halk için doğru adım atma noktasındaki süreçleri doğru yansıtmak olduğunu dile getiren Akpınar, sürdürülebilir kalkınma amaçlarını dikkate getirmek istediğini söyledi.

Bu kararın 25 Eylül 2015 tarihinde BM’de oy birliğiyle kabul edildiğini ifade eden Akpınar, BM’nin bu kararı alırken ortaklık ve birlikteliğe önem verdiğini ifade etti. Bu hedeflerin sadece devletlerin uhdesinde olmadığını kaydeden Akpınar, amaçları sıraladı.

Amaçların geniş bir yelpazeyi kapsadığını ifade eden Serhat Akpınar, bu amaçları yok sayarak var olmanın mümkün olamayacağını söyledi. Eski dünyanın yaşam şeklinin 2030 yılında dolacağını kaydeden Akpınar, bugün yaşanan tüm sorunların acil sorunlar olduğunu kabul ederek, ancak geleceği de düşünmek gerektiğini belirtti.

AB Yeşil Mutabakatına da değinen Akpınar, Paris İklim Anlaşması’nın onaylanması gerektiğini belirterek, vekillere bunun için çalışma çağrısı yaptı. Sürdürülebilir kalkınma amaçlarının ülkedeki yasalar açısından da önemine dikkat çeken Akpınar, somut tedbirler ve önlemler alınması gerektiğini belirtti.

Daha güçlü bir KKTC için herkesin desteğinin önemli olduğunu ifade eden Akpınar, ülkenin, 2030 ajandasının daha çok başında olduğunu söyledi. “Biz bugünü çocuklardan ödünç aldık, geleceği ipotek altına koymamalıyız” diyen Akpınar, küresel amaçları benimseyerek, ülkede çalışmalar yapanlara teşekkür etti. Akpınar, tüm paydaşlarla çalışmaya hazır olduğunu da kaydetti.

CTP Milletvekili Salahi Şahiner’in, AB Yeşil Mutabakatına dahil olmak için girişim yapılıp yapılmadığını sorması üzerine Akpınar, Paris İklim Anlaşması’yla ilgili 2 tane yasa önerisi hazırladığını belirterek, anlaşma Meclis’ten onay aldıktan sonra bu sürecin hükümet nezdinde hayat bulacağını söyledi.