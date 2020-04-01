Akpınar: “Bu sınavı dayanışma içerisinde başarıyla geçeceğiz”

Girne Amerikan Üniversitesi(GAÜ) Kurucu Rektörü Serhat Akpınar, içerisinde bulunduğumuz COVID-19 pandemisi ile ilgili mesaj yayımladı.

Akpınar; “Bugün, birkaç hafta öncesinden çok farklı bir dünyaya uyandık. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de sağlık sistemleri sınav veriyor. Hayatlarımız bir bilinmeyenle tehdit altında. Sağlık sistemlerimizin ve sağlık çalışanlarımızın bu zor dönemde bir sınavdan geçtiği bilinciyle hepimizin sağlığımıza ve sevdiklerimize sahip çıkması için çağrı yapmak istiyorium. Eminim bu sınavı da dayanışma içerisinde başarıyla geçeceğiz. Bu salgında başta ülkemiz olmak üzere tüm dünyada yaşamını kaybedenler için üzüntülerimi dile getirir, Allah’tan rahmet dilerim” dedi.