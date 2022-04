Akpınar'dan açıklama

Demokrat Parti Girne Milletvekili Serhat Akpınar, yaşanan son gelişmeleri sosyal medya hesabından değerlendirdi.

Akpınar şunları kaydetti:

"Değerli Ulusal Ailem ,

Sizlerin Seçmiş ve görev verdiğiniz bir Vekiliniz olarak , Süreci ve İçerisinde olduğumuz gerçekliği anlamayanların eleştirisel yaklaşımlarını ve kullandıkları dilli ! içlerindeki nefret ! kin ! kıskançlık ve en önemlisi yeterliliklerinin olmadığını bildikleri halde suçlamaya kalkışmalarına verecek yanıtım vardır. Bekleyin ! Demokrat Parti Fikri AtaoğluHasan Tosunoğlu ve Şahsımın var olduğumuz süreçte duruşu hep 1 Saygı 2 Güven 3 Doğruluk 4 İstikrar 5 Vizyon 6 Hedef 7 Birlik 8 Değerler 9 Halkımızın Geleceği Odaklı olmuştur . Eleştirisel yaklaşımlarımda dahi KKTC Cumhuriyet Meclisi - The Legislative Assembly of the TRNC de ilk günden itibaren bulunduğum oturduğum koltuğu dahi işgal edip sözde mesaj vermek isteyecek kadar küçülen bir zihniyetin arkasındaki düşünce kirliliğini gören ! esasen ne denli ilkel bir düşüncede olan evrimleşmemiş Siyasilere , Halkımızın ! Geleceğimiz olan Çocuklarımızın Geleceğini teslim edemeyiz . Ayrıca Söylenildiği gibi Maskaralık yapılmıyor ! Sözde kendi Siyasi düşüncelerinin arkasına saklanarak Hükümet etmek istemeyenlerin Cesareti varsa Hodri Meydan ! Şansları vardı ! Halen Var ve yarın yine olacak ! Dışardan acımasızca eleştirmek ve Halkın önünde sözde itibarsızlaştırma girişimlerinde bulunmak yerine ! Partizanca yaklaşımlardan uzak ! Saygı içerisinde ! Ortak Akılla Hareket edilebilecek , Kişisel Edimlerden Uzak bir Davranış Bilinci oluşturulsun ve işte O zaman çok güzel adımlar atılabilinir .

Ben Yüzüne Gözüne Baktığım İnsana , her kim olursa olsun ! ağzımdan çıkan ne ise ! Konuşulan ve kararlaştırılan tüm konularda duruşum hiç değişmez ne demişsek ! ne karar almışsak odur ! Karşımdaki de , Karşımızakiler de öyle olmalı ! Sonraki Paylaşımlarım Sürecin Asli gelişimini anlatacaktır .

Sevgi ve Saygılarımla"