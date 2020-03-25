Akpınar: "Hiç birimiz yalnız değiliz"

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Kurucu Rektör Serhat Akpınar gündeme dair açıklamasını gerçekleştirdi.

Kurucu Rektör Serhat Akpınar; “Tüm insanlık için zor günler olan bu zamanlarda dostlarımız ve destekçilerimiz olduğunu bilmek, insanlığın bunun da üstesinden geleceğine olan umutlarımızı arttıracaktır. Bu sebeple size ve bu mektubu yazıp karşı karşıya olduğumuz bu salgında aramızda mesafeler olsa da aslında hiçbirimiz yalnız değiliz” ifadelerini kullandı.

Alınan önlemler çerçevesinde Girne Amerikan Üniversitesi’nin eğitim yönelimini belirten Akpınar; “Girne Amerikan Üniversitesi olarak Bahar Dönemi derslerimizi uzaktan vermeye karar verdik. Tüm üniversiteler gibi bizler de öğrencilerimizin ve çalışanlarımızın sağlık ve güvenliğinin öncelikli gelmesi gerektiğine inanarak bir dizi önlemler aldık. Uzaktan eğitim modeline hızla geçerek bu dönem sonuna kadar olan tüm sosyal aktivitelerimizi iptal edip, bir kısmını dijital ortama aktardık” dedi.

“BU ZORLU SÜREÇTEN BAŞARIYLA ÇIKACAĞIZ”

Serhat Akpınar açıklamasının devamında; “Ne yazık ki karşı karşıya olduğumuz bu salgın için bir altın standardında tedavimiz veya bir aşımız yoktur. Bilimin ve bilginin gücüne inançla, bu sürecin ancak bilimle defedilebileceğini toplumlarımızla paylaşmanın önemi büyüktür. Bilimin aydınlatıcı gücünü yayan ve bilim insanları yetiştiren biz üniversitelerin kriz zamanlarında korkunun ve endişenin azaltılması için üstlenebileceği görevler vardır. Yüksek Öğrenim Kurumu olarak mensubu bulunduğumuz toplumlara bilgilendirici ve yol gösterici kanaat önderliği yapmamızın vaktidir. Bu zorlu süreçten elbette başarıyla çıkacağız. Bundan sonraki süreçlerde de üzerimize görevler düşmektedir. Bu salgının ırkçılığı, kutuplaşmayı ve zenofobiyi tetiklemesinin önüne geçmekte de üniversitelerin rolü büyük olacaktır. Ekonomimizi duraksattığımız bu sürecin yaralarını sarmak için de bizlere görevler düşecektir. Ekonomik zorlukları da işbirlikleri ve dayanışma ile üstesinden geleceğimize inanıyorum. Uluslararası yüksek öğrenim anlayışını yeniden gündeme taşımamız ve gündemde tutmamız gerekecektir.” ifadelerinde bulundu.

Akpınar son olarak bu süreçte Üniversitemizin her türlü inisiyatif ve girişimde sizlerle yer almaya hazır olacağını vurgulayarak dileğinin; tüm insanlığın bu süreçten en az kayıpla çıkması olduğunu belirtti.