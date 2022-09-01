Akpınar mesaj yayınladı

Demokrat Parti (DP) Girne Milletvekili ve Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Kurucu Rektörü Serhat Akpınar, 1 Eylül Dünya Barış Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Akpınar mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Amacı, dünya genelindeki çatışmaların önlenmesi ve barışın temellerini atmak olan Dünya Barış Günü’nde bir kez daha belirtmek isterim ki; barışa ve kardeşliğe olan özlemimiz her geçen gün büyümekte. Bu vesileyle savaşların sona erdiği, tüm dünyanın barış içerisinde yaşadığı daha güzel bir dünya dileği ile 1 Eylül Dünya Barış Günü’nü kutluyorum.

Ne yeşil bir zeytin dalı gibi baharlık; ne de bir güvercin kanadı gibi hafiftir barış. Bir bebeğin gülüşü gibi aydınlık, aşk kadar güçlüdür barış.”