Akpınar, New York'a gidiyor

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Kurucu Rektörü Serhat Akpınar, Diplomatlar Birliği Başkan Yardımcılığı görevi kapsamında, Birleşmiş Milletler Küresel Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri Zirvesi’nden gelen davete katılmak üzere New York’a gidiyor.

GAÜ’den yapılan açıklamada, Akpınar’ın, Diplomatlar Birliği'nin BM nezdinde danışman statüsünde olan bir sivil toplum örgütü olması ve AB tarafından akredite oluşu doğrultusunda, hafta boyunca BM Genel Sekreteri Antonio Guterres himayesinde birçok ülke ve kuruluşun en üst düzeyde katılım göstereceği toplantılarda hazır bulunacağı belirtildi.

Akpınar, New York’ta bulunacağı hafta boyunca, çeşitli sivil toplum örgütleri ve temsilcilerle gerçekleştireceği görüşmeler ile, yıllardır üstlendiği Diplomatlar Birliği Başkan Yardımcılığı görevinde “Gözlemci” sıfatıyla Birleşmiş Milletler görüşmelerine katılım gösterecek.

Ayrıca, Nijerya Yüksek Öğrenim Kurulu ile Dünya Ekonomi Forumu kurucusu Prof. Claus Schwab’ın katılacağı etkinliklerde Diplomatlar Birliğini ve Kıbrıs Türklerini temsil edecek Akpınar, GAÜ Kurucu Rektörü olarak New York’ta GAÜ’nün “İklim Değişikliği” hakkında üstlendiği yeni hedefleri de duyuracak.