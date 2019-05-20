AKSA'ya eleştiri

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (El-Sen) Başkanı Kubilay Özkıraç, Kıbrıslı Türklerin en stratejik kurumu olan Kıb-Tek’i korumaya devam edeceklerini kaydederek, “Toplumumuzu açgözlü sermayenin eline bırakmamak için mücadelemizi sürdüreceğiz” dedi.

Özkıraç, yazılı açıklamasında AKSA’yı eleştirerek, “Kıbrıslı Türkler ekonomik olarak zor günlerden geçerken, AKSA, ülkenin bir bölümünü karanlıkta bırakmakla tehdit ediyor, kendi alacağının peşine düşüyor. AKSA’nın ortaya koyduğu tavır özelleştirmenin gerçek yüzünü yansıtıyor” ifadelerine yer verdi.

AKSA’nın üretim yapmadığı dönemlerde dahi üretmediği enerjinin parasını aldığını öne süren Kubilay Özkıraç, Kıb-Tek’in, devletten ve askerden alacağı olduğunu, bu alacaklar kuruma ödenmezse sıkıntı yaşanacağını defalarca dile getirdiklerini, alacakların tahsil edilmesinden sonra AKSA’ya gerekli paranın verileceğinin söylendiğini kaydetti.

Özkıraç, AKSA’yı “hükümet boşluğunu ve ülkedeki ekonomik krizi fırsat bilmekle” suçlayarak, “AKSA’dan kurtulmak ve onu geldiği yere geri göndermek bu topluma yapılacak en büyük iyiliklerden birisi” ifadelerini kullandı.

Ne AKSA’nın ne de başkasının Kıbrıs Türk toplumunu tehdit edemeyeceğini vurgulayan Özkıraç, “susanlara inat” Kıb-Tek’i korumaya devam edeceklerini yineledi.