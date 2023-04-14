AKSA’dan bir ekip Teknecik’te… El-Sen üyeleri santralde toplandı, eylem ateşi yaktı

Ülkede günlerdir elektrik kesintileri devam ederken akşam saatlerinde Kıb-Tek yönetiminin talebiyle AKSA’dan bir ekip, arıza nedeniyle yeterli üretim yapılamayan Teknecik Elektrik Santrali’ne gitti.

Bu sırada santralda geniş güvenlik önlemleri alındı.

Kamu İhale Yasası’ndaki değişikliğe karşı iki haftadır eylemini sürdüren Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (El-Sen) ise AKSA’dan bir ekibin Teknecik Elektrik Santralı’ndaki arızanın giderilmesi amacıyla santrala gitmesi nedeniyle üyeleriyle santralda toplanarak eylem ateşi yaktı.

-Dalman Aydın: “Arızanın giderilmesi için hizmet aldık”

Kıb-Tek Genel Müdürü Dalman Aydın, Teknecik’teki arızanın giderilmesi amacıyla AKSA’dan hizmet alma kararı verildiğini açıkladı.

Akşam üzeri Teknecik Elektrik Santrali’ne giren AKSA ekiplerinin arızalı ve bakımı gerektiren jeneratörlerin devreye alınabilmesi için çalışmalara başladığını bildiren Aydın,

TAK muhabirinin sorusu üzerine açıklama yapan Dalman Aydın, Teknecik’te toplam 8 dizel jeneratör bulunduğunu, bunlardan birinin çalıştırılamaz durumda, 2 tanesinin devrede olduğunu, diğer 5 jeneratörün ise bakımsız olduğu için çalıştırılamadığını belirterek, ülkeye buna bağlı olarak yeterli enerji verilemediğini kaydetti.

Aydın, AKSA ile görüşerek halkın elektriksiz kalmaması adına girişim yaptıklarını ve hizmet aldıklarını belirterek, ekiplerin akşam üzeri santrale girdiklerini kaydetti.

Aydın, bir dizel jeneratörü daha devreye alma aşamasında olduklarını ifade ederek, amaçlarının bakım isteyen jeneratörlerin de bakımını tamamlayarak devreye almak olduğunu kaydetti.

Ülkenin elektriksiz kalmaması adına daha pahalı olan gaz türbinlerini de devreye soktuklarını anlatan Aydın, kısa sürede 3 dizel jeneratörü de devreye sokarak, halkın enerji ihtiyacını karşılamayı amaçladıklarını söyledi.

Aydın, El-Sen’in ise üyelerine Teknecik’te toplanma çağrısı yaptığını da sözlerine ekledi.

-Cesurer: “Şu an sadece emniyet amaçlı içerideler… Kesintiler yetersiz üretim kaynaklı”

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (El-Sen) Başkanı Çağlayan Cesurer de TAK muhabirine yaptığı açıklamada, bugün saat 18.00 civarında Kıb-Tek Genel Müdürü Dalman Aydın tarafından AKSA personelinin Teknecik'e getirildiğini belirterek buna tepki gösteren Kıb-Tek personelinin santralda toplandığını ve eylem ateşleri yakıldığını söyledi.

AKSA personeli santraldan çıkana kadar El-Sen üyelerinin burada olacağını kaydeden Cesurer, “Şu an sadece emniyet amaçlı içerideler. Yetersiz üretim kaynaklı elektrik kesintileri devam ediyor. Arızalarla ilgili ise biz bugün sahaya çıktık. Ama sahada başka insanlar da olduğu için güvenlik amaçlı çekildik” dedi.

Cesurer, özel sektörün arızalara müdahalesi ve diğer gelişmeler sonrası kendisine yapılan baskılar üzerine Kıb-Tek Lefkoşa Bölge Amiri Emin Topal Arıca’nın da bugün görevinden istifa ettiğini belirtti.

Cesurer, “Hükümet yetkilileri ile bugün de görüşmelerimiz oldu ama belli ki birileri provoke ediyor” diye konuştu.

Tek isteklerinin Kamu İhale (Değişiklik) Yasası’nın geri çekilmesi olduğunu vurgulayan Cesurer, geçen gün “arıza kaynaklı kesintilere müdahale etme” kararı aldıklarını ancak sahaya çıkınca başkalarının da olduğunu görüp güvenlik gerekçesiyle geri çekildiklerini söyledi.

Cesurer, tüm sıkıntıların sorumlusunun Kıb-Tek Yönetim Kurulu ve Genel Müdürü olduğunu öne sürdü.

Hemen hemen tüm çalışanların eyleme katıldığını bildiren Cesurer, “Biz bu filmi 2012’de de gördük, Atatürk’ün dediği gibi ‘geldikleri gibi gidecekler’, ya da bu ülke bu kaosu yaşayacak. Bizden son uyarıdır. Anlayan anladı, anlamayana da bundan sonra bir şey anlatmayacağız” dedi.

Çağlayan Cesurer, “Kurumun bütününü geri dönülemez noktaya getiriyorlar. Bu dava El-Sen üyelerinin değil tüm ülkenin davasıdır. Bizim için süreç şu andan itibaren farklı boyuta geldi. Tek bir çıkış yolu var: Ya bu yasa geri çekilecek, ya geri çekilecek” diye konuştu.