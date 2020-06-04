Aktolgalı: "İddialar gerçeği yansıtmıyor"

Zirai Levazım Makine ve Gıda Pazarlama Kooperatifi Ltd. Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Aktolgalı, ‘’Kooperatif Levazım’da istihdam karmaşası’’ iddialarının doğruları yansıtmadığını açıkladı.

Aktolgalı yaptığı yazılı açıklamada, kurumun menfaatlerinin ön planda olduğunu, yönetim kurulu kararı olmadan hiç bir adım atılmayacağının bilinmesi gerektiğini vurguladı.

Kurumun uzun süreden beri mali boyutu ile gündeme gelmekte olduğunu kaydeden Aktolgalı, Kurumu ayağa kaldırmak için yönetim ve personelin üstün efor sarf ettiğine dikkat çekerek, üretim odaklı bir kurum için kulaktan dolma bilgilerle haber yapıldığını belirtti ve bunu eleştirdi.

Aktolgalı açıklamasında şu sözlere yer verdi.

‘’Bugün bir internet haber sitesinde yer alan, 8 kişinin Kooperatif Zirai Levazım’da işe alındığı yönündeki haberler bizleri üzmüştür. Bizler kurum içi çalışmalarımızda yönetim kurulu olarak ortak hareket eden bir yapıya sahibiz. Haber detayında 8 kişinin istihdam yapıldığı ya da işe alınacağı konusu gerçeği yansıtmadığı gibi böyle bir konu bugüne kadar gündeme dahi gelmemiştir. Bugün Mağusa’daki şubemizin çalışma koşullarını yakından görmek isteyen bir vatandaşımız şubemize giderek, çalışma ortamının koşullarını yerinde görmüş fakat bu durum ‘Kooperatif Levazım’da istihdam karmaşası’ diye bir haber sitesine konu olmuştur.

Bizler kurumun ayakta kalması için çeşitli çalışmalar yürütmekteyiz. İskele ve Karpaz bölgesinde şube açma konusunu da gündeme getirdik. Kaldı ki üretim yapan her kurum üretimin yoğun yapıldığı bölgelerde şube açmak zorundadır. Üreticiye en yakın noktalarda şubelerimizin olması, bizlerin daha fazla üretim yapmamıza neden olacaktır. Eğer bu kurum şube açıp büyümezse yıl sonuna kadar maaş ödeyemeyecek noktaya gelecektir. Ayrıca bilinmesini isteriz ki personel kayıtlarımız tüm basına açıktır.’’