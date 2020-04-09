Aktuğ: "Elimizden gelenin fazlasını yapıyoruz,7/24 sizlerin hizmetinizdeyiz"

Lapta Belediye Başkanı Mustafa Aktuğ, Lapta Belediyesinin sosyal medya hesabından koronavirüs salgını sürecinde yapılan yardımlar ve hizmetler hakkında açıklamada bulundu.

Aktuğ,son günlerde koronavirüse karşı sosyal mesafeyi korumak ve evde kalmanın büyük önem taşıdığına vurgu yapmanın yanında da belediye hizmetlerinin 24 saat devam ettiğini belirtti.

"Halkımızın sağlığı için 7-24 esasına dayalı olarak çalışıyoruz. Bu günlerde en önemli tedbir evde kalmaktır"diyen Aktuğ,hükümetin aldığı kararlar haricinde, bölgede kalabalık mekanların düzenli dezenfekte edilmesi,65 yaş üstü yaşlılara ve kronik hastalığı olan vatandaşlara yardım yapıldığını da açıklayarak, bugüne kadar toplam 1100 eve erzak yardımı ulaştırdıklarını dile getirdi.

İlerleyen günlerde yardımların devam edeceğini dile getiren Aktuğ, “Hazırlanmakta olan 500 yardım kolisi ihtiyaç sahiplerine dağıtılacaktır” dedi.Bu süreçte "73.950 TL nakit yardım toplanmıştır ve toplanmaya devam etmektedir"açıklamasında bulundu.

İşte o açıklama;

Kıymetli vatandaşlarımız,

Yaklaşık bir aydır ülkemiz, küresel salgın haline gelen covid-19 yani coronavirüs ile mücadele etmektedir. Bizler de malumunuz üzere ilk günden itibaren siz değerli halkımızın sağlığı için neredeyse 7/24 çalışmaktayız. Öncelikle bu süreçte tüm riskleri göze alarak uğraş veren belediye çalışanı arkadaşlarıma çok teşekkür etmek istiyorum. Gerek zaruri belediye hizmetlerini aksatmadan, gerekse güncel önlemler almak adına elimizden gelenin fazlasını yapıyoruz. Devletimizin aldığı kararları uygulamanın ötesinde, bölgemizde kalabalık mekanların düzenli dezenfekte edilmesi, 65 yaş üstü yaşlılarımıza ve kronik hastalığı olan vatandaşlarımıza yardımlarımız yapılmaktadır.

İhtiyaçlı ailelere ulaşabilmek adına verdiğimiz gayret neticesinde bugüne kadar yardımsever vatandaşlarımız sayesinde 1100 eve erzak yardımı yapılmıştır.

Yine hazırlanmakta olan 500 yardım kolisi ileriki günlerde ihtiyaç sahiplerine peyder pey dağıtılacaktır.

Bu süreçte 73.950 TL nakit yardım toplanmıştır. Ve toplanmaya devam etmektedir.

Nakit yardım haricinde, dağıtılmak üzere yardımsever işletmelerden gönderilen çeşitli malzemeler de ihtiyaçlılara dağıtılmaktadır.

Bugüne kadar küçük/büyük kim ne yardım yapmışsa Allah sizlerden razı olsun.

Sürecin uzaması ihtiyaçların çoğalması demek ve sizlerin yardımlarının öneminin o kadar daha artması demektir.

Bu zor zamanı hep birlikte aşacağımızdan hiç bir zaman şüphe etmeyin. Lapta Belediyesi ailesi olarak her zaman sizlerle ve sizlerin hizmetinizdeyiz.

Evde kalın / Sağlıkla kalın.

Mustafa Aktuğ

Lapta Belediye Başkanı