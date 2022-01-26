Aktunç: "YSK, yaptığım itirazı kabul etmedi"

Milletvekilliği seçimlerinde DP adına Lefkoşa'dan yarışa giren Serhan Aktunç, YSK'ya itiraz sunduklarını ancak kabul görmediğini açıkladı.
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Aktunç, şunları kaydetti:
"Zor bir süreci arkada bıraktım. Bu sureci sizinle paylaşmak isterim.
Kolay bir süreç olmadı hiçbir aday için, fiziksel yıpranmanın yanında, mental olarak da çok zor bir dönemdi.
Ben her zaman önüne bakan birisiyim, içime sindiremesem de, inandığım yolda, doğru kişiler ile, yürümeye devam edeceğim.
Bu yolda oncelikle aileme, eşime, anne ve babama çok teşekkür ederim. Demokrat Partide beni kabullenen abilerime, dostlarıma çok teşekkür ederim. Bu yolda Umut Oksuz, Münür Öztürk ve Yunus Cahan fazladan teşekkür etmek isterim. Beni hiç yalnız bırakmadılar. Ekip olmanın ne demek olduğunu bana gösterdiler.
Bu ülkenin yalpalamayan, dimdik duran, dönemlik değil, her zaman söylediğinin arkasında olan, doğruya doğru, yanlışa yanlış diyebilen siyasilere ihtiyacı var, en onemlisi de toplum çıkarlarını herşeyin önünde tutan siyasilere ihtiyacı vardır.
Ben de bu yolda, bu yazdıklarımı savunmaya devam edeceğim.
Kimse umutsuzluğa kapılmasın, ben umutsuz değilim."