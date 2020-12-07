AKÜN "Dünya sivil havacılık günü sempozyumu" düzenledi

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, uluslararası sivil havacılık otoritelerine, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne yönelik uygulanan haksız ve insan haklarına aykırı ulaşım engellemesini kaldırması ve direkt uçuşlara izin vermesi çağrısında bulundu.

Tatar, Ercan Havalimanı yeni terminal binası ve yeni pistin de bir an önce tamamlanması gerektiğini ifade ederek, havacılık sektörünü olumsuz etkileyen Covid-19 salgınının aşının da bulunmasıyla bir yıl içinde sona ereceğini ve tüm sektörlerin eskisinden daha iyi bir noktaya geleceğine inanç belirtti.

Akdeniz Karpaz Üniversitesi (AKÜN), 7 Aralık Dünya Sivil Havacılık Günü dolayısıyla sempozyum düzenledi.

"Covid-19'un KKTC Sivil Havacılığına Etkisi" konulu etkinliğe onur konuğu olarak Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da katılarak konuşma yaptı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan sempozyumda ilk konuşmayı yapan öğretim görevlisi Seran Beyar, uluslararası sivil havacılık kurallarının tüm dünyada eksiksiz uygulandığını belirtti. Beyar, sivil havacılığın ülkelerin kalkınmasında büyük önem taşıdığına işaret ederek, üniversite olarak ülkeye bu alanda nitelikli eleman yetiştirmek için çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

Covid-19'un tüm ülkelerde havacılık alanında olumsuz etkileri olduğunu ifade eden Beyar, bir an önce salgının sona ermesini temenni etti.

Rektör Prof. Dr. Mehmet Nesip Öğün de, üniversite olarak bu alana personel yetiştirmek için çalıştıklarını, eğitimler yanında stajlara da önem verdiklerini anlattı.

Öğün, Covid-19 salgınının tüm dünyayı etkilediğini, havacılık sektörünün de en çok etkilenen sektörlerin başında geldiğine işaret ederek, bugün düzenlenen sempozyumda buna yönelik çalışmalar yapılacağını kaydetti.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da, Kıbrıs'ın bir ada olduğunu, Deniz ve hava yolu ile giriş çıkışların olduğunu, izolasyonlara rağmen Anavatan Türkiye'nin desteğiyle bu ambargonun aşıldığını vurguladı.

Tatar, uluslararası sivil havacılık otoritelerine, ulaşım hakkını engellenmenin insan haklarına aykırı olduğunu ifade ederek, hala da bir anlaşma bulunamayan Kıbrıs'ta, 37 yıldır gelişen bir devlet olan KKTC'ye yönelik uygulanan İzolasyonların haksızlık olduğunu kaydetti.

Artık dünya sivil havacılık otoritelerinin Kıbrıs Rum tarafının engellemelerine boyun eğmemesi ve KKTC'ye direkt uçuşlara müsaade etmesi gerektiğini ifade eden Tatar, yaptıkları uluslararası görüşmelerde kendilerine ve görüşmelerine sempati duyulduğunu ancak burada siyasi bir problem olduğunun söylendiğini anlattı.

Rum lidere de bu konuyu aktardığını, onun da kendisine "bunu kaldırırsak sizi tanımış oluruz" dediğini ifade eden Tatar, "ancak biz devlet olarak varız yaşıyor ve yaşamaya devam edeceğiz. Yüzden fazla ülkeden öğrenci geliyor, ticaret yapıyoruz. 37 yaşında bir devlet var ve direkt uçuşların olmaması kabul edilemez" ifadelerini kullandı.

Covid-19 salgınının dünyayı yıktığını ifade eden Tatar, şimdi "aşı bulunuyor" diye petrol fiyatlarının yükselmeye başladığını, bunun ekonomik boyutunun da önemli olduğuna dikkat çekti.

Her yerin şu anda kapasitesinin altında çalıştığını ifade eden Tatar, Sağlığın öncelikli olduğunu ancak çok ekonomide çok sıkıntılar bulunduğuna işaret etti.

Dünya ve Güney'e bakıldığında pandeminin ülkede iyi yönetildiğini ama tedbirlerin elden bırakılmaması gerektiğini ifade eden Tatar, Uçak sektörünün de büyük bir etki altında olduğunu ama geleceğe baktığında bütün bunların bir yıl içinde aşılacağına inandığını söyledi.

"KKTC'de her şey daha güzel olacaktır" diyen Tatar, gün dolayısıyla Sivil Havacılık otoritesi ve ülkeye sefer düzenleyen THY, Pegasus, Anadolu jet ile ekonomik sıkıntılardan kapanan KTHY'yi andı.

Tatar, KTHY için "Keşke devam edebilseydi ancak olmadı, ama bu bundan sonra uçmayacak demek değildir, günü geldiğinde ülkedeki potansiyele göre bu değerlendirilebilir" ifadelerini kullandı.

Corona sonrası yolcu sayısının artacağına ve yeni Ercan havalimanının bunda büyük önem taşıdığına işaret eden Tatar, en erken zamanda bu terminalin bitmesi ve daha çok yolcuya hizmet vermesi gerektiğini vurguladı.

Sempozyumda, Sivil Havacılık Dairesi Müdürü Mustafa Sofi, T&T Ercan Havalimanı Genel Müdürü Serhat Özçelik, Cyprus XP Travel KKTC Pegasus Temsilcisi Zeki Ziya ve Ercan Havalimanı Hava Trafik Şube Amir Vekili Ahmet Kaptan konuşmacı olarak yer alıyor.