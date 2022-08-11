Alagadi Sahili’nde yeşil kaplumbağa ve caretta caretta yavruları mavi sularla buluştu

Alagadi’de nesli tükenme tehlikesi altındaki caretta caretta ve yeşil kaplumbağaların yavruları mavi sularla buluştu.

Kuzey Kıbrıs Kaplumbağaları Koruma Cemiyeti (SPOT) ve Kuzey Kıbrıs Turkcell iş birliğiyle Girne'deki "Özel Çevre Koruma Bölgesi" olarak ilan edilen Alagadi Sahili'nde "Minik Adımlarla Hayata-Akdeniz Yolcusu Kalmasın" adlı etkinlik gerçekleştirildi.

Esentepe Belediye Başkanı Cemal Erdoğan, Tatlısu Belediye Başkanı Hayri Orçan, Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdürü Murat Küçüközdemir, SPOT Yönetimi Kurulu Üyesi Damla Beton ile diğer üyeler ve halkın katıldığı etkinlik kapsamında yaklaşık 100 caretta caretta ve yeşil kaplumbağa yavrusu denize uğurlandı.

Esentepe Belediye Başkanı Erdoğan, kaplumbağaların ve yaşadıkları alanların korunmasının önemine değinerek bu alanlarda insanların denize girebileceği, bölgedeki arazilerini değerlendirebilecekleri, yatırım da yapabilecekleri bir sistem oluşturulması gerektiğini belirtti.

Tatlısu Belediye Başkanı Orçan, Alagadi'de kaplumbağa yuva sayısının 420'ye çıktığını kaydederek bunun, bölgedeki insanların kaplumbağalarla uyumlu şekilde var olmayı öğrenmeye başladığının göstergesi olduğunu dile getirdi.

Deniz kaplumbağalarının bir turizm adası olan KKTC'nin çok önemli değerlerinden biri olduğunu dile getiren Orçan, bu değerin daha fazla turist çekilmesi için kullanılabileceğini söyledi.

Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdürü Murat Küçüközdemir ise pandemi nedeniyle ara verilen bu etkinliği, çocuklarla renklendirerek yeniden devam ettirmeye başladıklarını ifade etti.

Dünyadaki 7 deniz kaplumbağası türünün 2'sinin KKTC sahillerinde yumurtladığını anlatan Küçüközdemir, Kuzey Kıbrıs Turkcell olarak, iletişim teknolojileri konusunda yaptıkları yatırımlar yanında, çevre ve daha birçok alanda sosyal sorumluluk projesinin hayata geçirilmesine kaktı sağladıklarına işaret etti.

Küçüközdemir, SPOT'un kaplumbağaların korunması ve yaşatılması için yaptığı çalışmalara katkı koymaya devam edeceklerini kaydetti.