Alagadi sahiline vuran katranın temizlendi

Turizm ve Çevre Bakanlığı, Alagadi sahiline vuran katranın temizlendiğini bildirdi.
Özellikle Kuzey sahilinin, Caretta Caretta kaplumbağalarının yoğun olarak yumurtlama alanları olduğu belirtilen açıklamada, söz konusu sahilin Turizm ve Çevre Bakanlığı’na bağlı Çevre Koruma Dairesi’nin özel koruma alanı olarak koruma altında olduğu belirtildi.
Açıklamada, “Koruma altında olması dolayısıyla, Çevre Koruma Dairesi personelleri tarafından bölgede sürekli olarak denetim ve temizlik çalışmaları gerçekleştirilmekte, yaşanan bu sızıntı dolayısıyla, denetimler sıklaştırılmış ve olası yeni sızıntılara karşı Çevre ve Koruma Dairesi personelleri tarafından gerekli olan temizleme çalışmaları gerçekleştirilecektir” denildi.