Alaminyo şehitleri anıldı

Barış Harekatı’nın 48’inci yıl dönümü çerçevesinde, Alaminyo şehitleri dün Değirmenlik’teki Alaminyo Şehitler Anıtı önünde düzenlenen törenle anıldı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, şehitlerin acısının hala yüreklerde taşındığını vurgulayarak, “Onları unutmayacağız, unutturmayacağız bu bizim görevimizdir” dedi.

Törene, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Zorlu Topaloğlu, askeri erkan, kurum, kuruluş, muharip dernek temsilcileri, şehit aileleri ve vatandaşlar katıldı.

Tören, protokol sırasına göre anıta çelenklerin konulmasıyla başladı. Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı ile bayraklar göndere çekildi.

Defnesu Yücetürk’ün “Şehitler” isimli şiiri okumasının sonrasında konuşmalar yapıldı.

-Tatar

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar törende yaptığı konuşmada, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı nedeniyle yapılan törenlerde halka ve dünyaya seslendiklerini belirterek, Kıbrıs Türk halkının bu topraklarda özgürlüğü, bağımsızlığı ve egemenliği için mücadelesini hala devam ettirdiğini kaydetti.

15 Temmuz 1974’te Yunanistan’daki faşist cunta rejimi ile Kıbrıs’taki işbirlikçilerinin Kıbrıs Türk halkına saldırmaya hazırlandığını ve toplu halde mezarlara gömme planları yaptığını anlatan Tatar, Anavatan Türkiye Cumhuriyeti’nin 20 Temmuz sabahındaki müdahalesinin bu toplu katliamı önlediğini vurguladı.

Ancak çıkartma yapılırken, Türk ordusunun ve mücahitlerin ulaşamadığı bazı bölgelerde katliamların devam ettiğini dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar, böyle katliamların çok önceleri de yaşandığını ifade ederek, “Alaminyo’da 1967’de 5 kardeşimizi şehit ettiler” dedi.

20 Temmuz 1974 sabahı 15 vatandaşın daha şehit edildiğini dile getiren Tatar, çok acımasız bir saldırıyla karşı karşıya kalan şehitlerin acısının hala yüreklerde taşındığının altını çizdi. Tatar, “Onları unutmayacağız, unutturmayacağız bu bizim görevimizdir” diye konuştu.

Kıbrıs Türk halkının varlığını, egemenliğini, hürriyetini sonuna kadar sürdürebilmek için Anavatan Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte mücadele verdiklerini ve vermeye devam edeceklerini ifade eden Tatar, yeni siyasetin federalizm olmadığına dikkat çekti.

Federalizmin çoğunluğun azınlığı yönetmesi, sıfır asker sıfır garanti yani Türkiye’nin Kıbrıs’tan çekilmesi, garantörlük haklarının sona ermesi olduğunu kaydeden Tatar, “Türk askeri varlığının buradan çekilmesiyle bize 1974 öncesinin beş beterini de yapabilecekleri bir pozisyona asla bizi kimse getiremeyecektir” dedi.

Ukrayna’da yaşananların bu çağda böyle vahşetlerin olabileceğini tüm dünyaya gösterdiğini dile getiren Tatar, Anavatan Türkiye’nin garantörlüğünün devamı, Türk askerinin Kıbrıs’taki varlığı ve yeni siyasetin kırmızı çizgileri olduğunu vurguladı.

“Eğer biz egemenliğimizi kabul ettiremezsek uzun vadede bu adada bizi çok tehlikeli süreçler bekleyebilir” diyen Tatar, yeni siyasete halkın desteğinin arttığını söyledi.

Yeni siyasete göre egemen eşitlik temelinde yan yana yaşayan iki devletin iş birliğiyle Kıbrıs’ta bir anlaşma olabileceğini ifade eden Tatar, TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kendisine gönderdiği mektupta, Türkiye Cumhuriyeti’nin bu siyaseti teyit ettiğini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs’ta adil, kalıcı ve sürdürülebilir bir anlaşma olacaksa ancak egemen eşitlik temelinde olabileceğinin Türkiye Cumhuriyeti’nin en üst makamından dünyaya haykırıldığını vurguladı.

-“Acılar hepimizin yüreğinde”

Şehit ailelerine sabırlar dileyen Tatar, “48 yıl geçmiş olabilir. 2 sene sonra 50 yıl olacaktır, yarım asır ama o acılar hepimizin yüreğindedir” diye konuştu.

Tatar, Kıbrıs’ta, Kıbrıs Türk halkının çektiği acı, zulüm, vahşet, barbarizm her türlü insan haklarına aykırı davranışların bir insanlık dramı olduğunu ve bunu unutmanın mümkün olmadığını kaydetti.

Bugün KKTC varsa ve bağımsız, özgür, hürriyet içinde yaşanıyorsa bunun şehitlere borçlu olunduğunun altını çizen Cumhurbaşkanı Tatar, şehitlere Allah’tan rahmet diledi.

-Karavezirler

Değirmenlik Belediye Başkanı Ali Karavezirler de konuşmasında, “1974 Barış Harekatı sırasında Geçitkale bölüğü Alaminyo takımında görev yaparken şehit düşen 15 soydaşımız ve 1967 yılında şehit düşen 5 soydaşımızı saygıyla anıyoruz” dedi.

Şehitleri anmak, hatıraları önünde saygıyla eğilmek ve şükranlarını sunmak için toplandıklarını dile getiren Karavezirler, geride bıraktıklarının acısını paylaştıklarını belirtti.

-“Tarihe kara bir leke olarak geçti”

Larnaka’ya bağlı Alaminyo köyünde ikamet eden masum ve savunmasız insanların, ailelerinden koparılarak, şehit edilişlerinin tarihe kara bir leke olarak geçtiğini kaydeden Karavezirler, görgü tanıklarına göre, 20 Temmuz 1974 günü köyü kuşatma altına alan canilerin, esir aldıkları 15 vatandaşı kurşuna dizerek, şehit ettiğini ve toplu şekilde çukura gömdüklerini ifade etti.

Kahraman Kıbrıs Türk halkının canı pahasına direniş ortaya koyduğunu ve varoluş mücadelesi verdiğini vurgulayan Karavezirler, Anavatan Türkiye’nin uluslararası garantörlük hakkını kullanarak, 20 Temmuz 1974’teki Barış Harekatı ile birlikte Mehmetçik ve Mücahidin birlikte direnerek, olası başka katliamları önlediğini ve Kıbrıs Türklerinin kendi devletlerini kurduğunu söyledi.

48 yıldır adada kan akmadığını ve gözyaşı dökülmediğini ifade eden Karavezirler, Kıbrıs görüşmelerinin tıkandığını dile getirerek, Rum lider Nikos Anastasiadis’e şu sözlerle seslendi:

“Geliniz adamızı dünyaya örnek teşkil edecek bir barış adası yapalım. Savaşların olmadığı, huzur ve refah içerisinde yaşamanın yollarını birlikte arayalım.”

Değirmenlik Belediye Başkanı Karavezirler konuşmasının sonunda, Alaminyo şehitlerinin isimlerini tek tek okuyarak, “Unutmadık, unutmayacağız. Hep kalbimizde yaşatacağız. Ruhları şad olsun” dedi.