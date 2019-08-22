Alayköy çemberindeki trafik çarpışması korkuttu... Yaralının tedavisi sürüyor

Metehan – Alayköy çevre yolu üzerinde trafik kazası meydana geldi. Kaza sonucu Cemil Öner yaralandı.
Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre kaza dün saat 18:00 sıralarında, Metehan – Alayköy çevre yolu üzerinde, Cemil Öner, yönetimindeki EH 153 plakalı salon araç ile batı istikametine doğru seyrettiği sırada ağıllar çemberine geldiği zaman çemberi çevreleyen bordür taşlarına çarptıktan sonra çember içerisinde bulunan aydınlatma direğine çarpıp tavanı üzerine devrilmesi sonucu meydana geldi.
Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü 26 yaşındaki Cemil Öner Lefkoşa Doktor Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Polisin kazayla ilgili soruşturması devam ediyor