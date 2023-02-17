Alayköy Organize Sanayi Bölgesi İş İnsanları Derneği deprem nedeniyle hazırlanan yasa gücünde kararnameyi eleştirdi

Alayköy Organize Sanayi Bölgesi İş İnsanları Derneği Başkanı Metin Yılgın “Doğal afet ve Ülkedeki Ekonomik Kayıpları Gidermek Amacıyla Bazı Mükellefiyetlere İlişkin Gelir Kesintilerinin ve Vergilerin Yeniden Düzenlenmesi Hakkında Yasa Gücünde Kararname”yi eleştirdi.

Yılgın, dernek adına yaptığı yazılı açıklamada, depremde hayatını kaybedenlere rahmet, yaralılara acil şifa ve geride kalanlara sabır diledi, “Her zorlukta yan yana olan bu toplum, bu zor zamanlarda da yan yana durarak bu yaraların sarılması için ilk günden çalışmalara başlamış, bundan sonraki süreçte de Anavatandaki kardeşlerimizin her daim yanında olacaktır” dedi.

Açıklamasının devamında yasa gücünde kararnameyi eleştiren Yılgın, bunun “esnafı, küçük işletmeleri, asgari ücretliyi bitirecek” bir adım olarak tanımladı.

“Bu toplumun her ferdi depremi ilk duyduğu andan itibaren Anavatandaki soydaşlarına, kardeşlerine nasıl can siperane yardıma koştu ise, bundan sonra da gerekenin en iyisini yapacaktır” diyen Yılgın, şöyle devam etti:

“Siz israf kalemlerini kısın, ödediğiniz ek mesaileri düzenleyin, e- devlete bir an önce geçin, kayıt dışıyı kayıt altına alın, rüşvet alanları yakalayın yargılatın, yani kısacası görevinizi yapın. Bırakın herkes üstüne düşeni yapsın. Yardım konusunda sizlerden istediğimiz tek şey gölge etmeyin başka ihsan istemeyiz.”