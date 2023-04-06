Alayköy Organize Sanayi Bölgesi İş İnsanları’ndan elektrik kesintilerine tepki

Alayköy Organize Sanayi Bölgesi (OSB) İş İnsanları Derneği, yapılan elektrik kesintilerine tepki göstererek, El-Sen’in “rant sağlamaya çalıştığını” iddia etti.

Dernek yönetimi tarafından yapılan açıklamada, hükümet ve muhalefete de seslenilerek, “bir daha o koltuğa gelme korkusuyla hareket ederseniz, sizi tarihin karanlık sayfalarına gömeriz. Karanlıkta kalırız ama bu ucube yapıları, ranta dur demeyenleri affetmeyiz” denildi.

Açıklamada, hastaların solunum cihazlarının çalışmadığı, esnafın ürününün bozulduğu, makinelerin arızalandığı ve sanayide üretimin durduğu öne sürülerek, “Rantım bozulacak diye hareket eden El-Sen, Sen-El olmuşsun bu halka da haberin yok” ifadeleri kullanıldı.

Enterkonnektenin gelmesi gerektiği vurgulanan açıklamada, “Kimin getirdiğiyle de ilgilenmiyoruz. Biz sadece eşitlik içerisinde refah istiyoruz” denildi.

Açıklamada, sesini çıkarmayan odalara da çağrıda bulunuldu ve “Bu sefer sessizce ihale takibi size fayda getirmez. Bu ihaleyi size de bırakırız demedi demeyin. Artık eyleme geçin” ifadelerine yer verildi.