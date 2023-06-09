Alayköy Organize Sanayi ile Alayköy’ü bağlayan yol asfaltlandı

Gönyeli-Alayköy Belediyesi, Alayköy Organize Sanayi Bölgesi’nden Alayköy’ün içerisine bağlanan yolun asfaltlama çalışmalarını tamamladı.

Gönyeli Alayköy Basın Birimi’nden verilen bilgiye göre ihalesini Salih Köroğlu Construction Ltd'in aldığı yolun asfaltlanması çalışması bir haftada tamamlandı. 31 Mayıs-7 Haziran tarihleri arasında yürütülen çalışmalarla 1,300 metre uzunluğundaki yol asfaltlandı. Yine aynı güzergâh üzerinde bakım isteyen noktalarda da bakım onarım çalışması yapıldı.

Açıklamada güzergâhın özellikle vatandaşların işlerine ulaşmasını kolaylaştıran bir yol olduğu ifade edildi.

-Amcaoğlu: “Söz verdiğimiz gibi asfaltlamayı yaptık”

Gönyeli-Alayköy Belediyesi Başkanı Hüseyin Amcaoğlu, söz verdikleri gibi Alayköy Organize Sanayi Bölgesi’ni Alayköy’e bağlayan toprak durumdaki yolun asfaltlanmasını kısa sürede tamamladıklarını söyledi. Amcaoğlu, özellikle Alayköy Organize Sanayi bölgesine giden vatandaşlar için ulaşımda kolaylık sağlayacak bu yolun asfaltlanmasının kısa sürede bitmesi nedeniyle ihaleyi alan şirkete teşekkürlerini iletti.