Alayköy’de 1 kilo 100 gr uyuşturucu bulundu

Alayköy’de, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen "Pars Operasyonu" kapsamında 1 kilo 100 gr hintkeneviri türü uyuşturucu bulundu.

Polisten verilen bilgiye göre, dün saat 20:00 sıralarında, Alayköy’de, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda A.S.Y.'nin (E-42) tasarrufunda toplam 1 klio 100 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındı.

Bahse konu şahıs ve mesele ile bağlantısı olduğuna inanılan M.Ç.(E-24) tutuklandı.