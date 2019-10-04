ALBANK’tan örnek kampanya… Karavelioğlu,detayları anlattı

1-31 Ekim tüm dünyada olduğu gibi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde de “Meme Kanseri Bilinçlendirme ve Farkındalık Ayı” olarak bilinir. ALBANK “Meme Kanseri Farkındalık Ayı” kapsamında, farkındalığı artırmak ve kanserin erken teşhisle hayat kurtardığına dikkat çekmek için hesap cüzdanlarının Ekim Ayı boyunca pembe olacağını duyurdu.

Bu kapsamda Kıbrıs Genç TV’de Didem Gürses’in hazırlayıp sunduğu Gündem Özel programına konuk olan Albank Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Ahmet Melih Karavelioğlu kampanyanın detaylarını anlattı.

Karavelioğlu, yapılacak uygulamanın amacının insanlara farkındalık yaratmak olduğunu söylerken herşeyi devletten beklememek gerektiğini istenirse kurum ve kuruluşların da halkın refahı ve sağlığı için güzel adımlar atabileceğini ifade etti.

Konuyla ilgili özel hastanelerin de devreye girmesi gerektiğini belirten Karavelioğlu, kendilerinin de çorbaya bir tuz koymak misali bir katkı yapmak istediklerini vurguladı.