Aleksandr Zabolotkov için DAÜ'de tören

Geçirdiği ani rahatsızlık sonucu hayatını kaybeden Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Eğitim Fakültesi, Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Öğretim Görevlisi Aleksandr Zabolotkov için DAÜ Eğitim Fakültesi önünde tören düzenlendi.

DAÜ Halkla İlişkiler ve Medya Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, törene, Aleksandr Zabolotkov’un oğlu Alex Zabolotkov, DAÜ Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın, Rektör Yardımcıları, Dekanlar, Öğretim Üyeleri, üniversite personeli, sanatçılar, sanatseverler ve öğrenciler katıldı.

DAÜ Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın, burada yaptığı konuşmada çok değerli bir hocayı ve dostu kaybettiklerini belirterek, üzgün olduklarını ifade etti.

Zabolotkov’un özel, neşeli, espritüel ve çok yönlü biri olduğunu söyleyen Hocanın, “Hepimizin başı sağ olsun. Ailesine ve oğluna sabır diliyorum” diye konuştu.

Konuşmanın ardından Zabolotkov’un DAÜ Eğitim Fakültesi, Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü’nde yetiştirdiği öğrencileri, müzik dinletisi gerçekleştirerek hocalarını hayatını adadığı müzikle uğurladı.

İngiliz Mezarlığı’na defnedilen Zabolotkov, 15 Eylül 2000 tarihinden beri DAÜ’de çeşitli görevlerde bulundu.