Algan'dan Akıncı'ya veda ziyareti

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, 5. Kolordu Komutanlığı’na atanan Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutan Vekili Tuğgeneral Tevfik Algan’ı kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, saat 17.00’de gerçekleşen kabulde, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, 2017-2019 yılları arasında Güvenlik Kuvvetleri Komutanı olarak görev yapan Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutan Vekili Tuğgeneral Tevfik Algan’a Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne verdiği hizmetlerin anısına anı plaketi sundu.