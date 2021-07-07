Ali Bizden'in Türkiye'ye alınmamasına tepkiler

Basın Emekçileri Sendikası Başkanı Ali Kişmir, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın basın danışmanlığı görevini yapan Ali Bizden’in Türkiye’de maruz kaldığı davranışın Kıbrıs Türk Toplumu’na yönelik bir hakaret niteliğinde olduğunu belirtti.

Ali Kişmir konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, “Ali Bizden’in, Türkiye’de maruz kaldığı davranış tarafımızca kabul edilemez olduğu gibi yaşananları kişi hak ve özgürlüklerine karşı da yapılmış bir darbe olarak niteliyoruz. Kıbrıslı bir Türk’e yapılan bu davranış aslında Kıbrıs Türk Toplumu’na yönelik bir hakarettir” dedi.

Konu ile ilgili Türkiye makamlarının gerekli açıklamayı yapması ve bahsedildiği gibi “yasaklı listesinin” olup olmadığını kamuoyuna açıklaması gerektiğini ifade eden Kişmir, konu hakkında Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın sessiz kaldığını da savunarak bunu eleştirdi.

KTÖS

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası(KTÖS) Genel Sekreteri Şener Elcil, Mustafa Akıncı’nın Cumhurbaşkanlığı döneminde basın danışmanı görevini yürüten Ali Bizden’in Türkiye’ye alınmamasının, Türkiye’deki Adalet ve Kalkınma Partisinin (AK Parti’nin) Kıbrıslı Türklere bakış açısını ortaya koyduğunu savundu.

Şener Elcil, konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, AK Parti yönetiminin “Kıbrıslı Türklerin laik, demokratik, insan hak ve özgürlüklerine saygı duyan tutumlarından rahatsız olduğunu” ileri sürdü.

KATMS

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), 4’üncü Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın iletişim Danışmanı Ali Bizden’in Türkiye’ye girişinin “güvenlik gerekçesiyle engellendiğini” belirterek, bunu kınadı.

Sendika Başkanı Güven Bengihan konuya ilişkin yazılı açıklamasında, Türkiye hükümetine eleştirilerde bulunarak, “Kendinden farklı düşünenlere yaşam hakkı tanınmaması, demokrasinin temel taşı olan hukukun üstünlüğünün hiçe sayılması, özgür basının susturulmaya çalışılması, aydınların, gazetecilerin hapse atılması” gibi suçlamalarda bulunarak, bunu eleştirdi.

“Temel insan haklarından biri olan seyahat özgürlüğünü hakkını engelleyenleri şiddetle kınadığını” belirten Bengihan, demokrasi, insan hakları ve hukukun üstünlüğü için tüm demokrasi güçleri ile güç birliği içinde mücadele edeceklerini vurguladı.

KIBRIS SOSYALİST PARTİSİ

Kıbrıs Sosyalist Partisi (KSP), eski cumhurbaşkanlığı danışmanı Ali Bizden’in Türkiye’ye sokulmamasını kınadı.

KSP’den yapılan yazılı açıklamada, Parti olarak Ali Bizden’e yapılan muameleyi kınadıkları ve olayın “Türkiye’nin yüzünü gösterdiği” iddia edildi.

Açıklamada Ali Bizden’in Türkiye devletine nasıl bir tehdit oluşturduğunun da açıklanması talep edildi.