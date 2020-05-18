Ali Dahlameroğlu: “Biz de sektörüz ve açılmaya hazırız yoksa batarız"

Vücut Geliştirme Federasyonu Başkanı Ali Dahlameroğlu bugün KIBRIS GENÇ TV'de yayınlanan Muazzez Gazihan'ın sunduğu Gündem Özel programa telefon ille katılarak açıklamalarda bulundu.

Dahlameroğlu,ülkemizde korona virüs vakası olmadığına dikkat çekerek, fitness merkezlerinin ivedilikle açılması gerektiğini vurguladı.Restoranlar kuaförler gibi biz de bir sektörüz diyerek açılması talebinde bulundu eğer açılmazsak batarız dedi.

Dahlameroğlu,Fitness merkezlerinin açılmasını ve toplumun fiziksel ve mental anlamda rahatlatacak Fitness aktivitelerinin başlamasını talep ettiğini aktardı.Özellikle bugün Meclis önünde Fı̇tness Merkezlerı̇'nden bir grup eylem gerçekleştirdi.Bu konu ile de açıklamalarda bulundu.

Eylemde, sağlık konusunda her türlü önlemlerin alındığını salon içlerinde mesafenin korunup herkesin spor yapmasının gerekli ve kaçınılmaz olduğuna vurgu yapıldı.

Dahlameroğlu, yaklaşık 84'ün üzerinde merkez ve bine yakın çalışanı ile spor salonlarının açılmaya hazır olduğunu, bunu yetkililere ilettiklerini, ancak hükümetin kendilerine bir sektör olarak bakmadığını söyledi.

Tüm dünyada baş gösteren Covid-19 pandemi sürecinde; ilk günden itibaren gereken hassasiyeti göstererek diyerek,yine toplum sağlığını düşündüklerini ve bu bağlamda online olarak gerek üyelerimize gerek topluma egzersiz videoları sağlayarak katkıda bulunduklarını belirtti.

Toplum sağlığı ve spor adına yapılmış milyonlarca lira ile ifade edilen yatırımlara da dikkat çekerek, sektörün batma noktasına geldiğine vurgu yaptı.

Salonlarının hazırlıklarının tamamladığını ve açılışa hazır olduklarını söylen Dahlameroğlu,gözümüz kulağımız 20 Mayıs'tadır diyerek biz de sektörüz ve açılmaya hazırız şeklinde konuştu.

Başbakan Ersin Tatar ve Dış İşleri Bakanı Kudret Özersay bugün Bakanlar Kurulu olduğunu ve taleplerini değerlendireceklerini söylediler.

Fitnes salon sahipleri sağlıklı yaşam ve egzerziz için salonlarında bir an önce açılmasını bekliyor.

Güncelleme Tarihi: 18 Mayıs 2020, 15:22