Alkışlar sağlık çalışanlarını hem duygulandırdı hem gururlandırdı

Koronavirüse karşı yoğun mesai harcayan sağlık çalışanları için dün başlatılan alkışlı destek duygu dolu anların yaşamasına neden oldu.

Karantinada çalışan sağlık çalışanlarından bu yapılan anlamlı desteğe yanıt geldi.

Sosyal medya üzerinden geniş kitlelere ulaşan etkinlik kapsamında, KKTC’de saat 20:00, itibarıyla vatandaşlar evlerinin pencere ve balkonlarında sağlık çalışanlarını alkışladı.

Karantina hemşiresi Oğuz Köse sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “duyduk, duygulandık, gururlandık, mutlu olduk evinizde kalmaya devam edin” açıklamasında bulundu.

İşte o pylaşım;

Duyduk!!

Duygulandik!!!

Gururlandik!!!

Mutlu olduk!!!

Saygi deger halkimizin Iyi oldugunu duymak ve hissetmek biz saglik ve karantina calisanlarini cok buyuk bir moral ve motivasyon oldu

Güncelleme Tarihi: 21 Mart 2020, 10:03