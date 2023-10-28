Alkollü sürücü aracını devirdi

Gazimağusa-Lefkoşa ana yolunda, Aslanköy kavşağı yakınlarında bu sabah saat 06.30 sıralarında meydana gelen kazada bir kişi yaralandı.
Polis açıklamasına göre, Havva Özdemirağ (K-27), 92 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki SL 142 plakalı araçla sol şeritte Lefkoşa istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solundan çıktı ve yaklaşık 3 metre derinliğindeki dere yatağına düştükten sonra tavanı üzerine devrilip durdu.
Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü Özdemirağ’ın, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ndeki tedavisi sürüyor.