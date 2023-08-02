Alkollü sürücü çelik bariyerlere çarptı

Alkollü sürücü çelik bariyerlere çarptı
banner94
banner90

Lefkoşa-Gazimağusa anayolu üzerinde bugün meydana gelen kazada alkollü sürücü 32 yaşındaki Hüseyin Ölmez direksiyon hakimiyetini kaybederek çelik bariyerlere çarptı.

banner91
Polisten yapılan açıklamaya göre, Hüseyin Ölmez 95 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki GA 487 plakalı salon araç ile Lefkoşa istikametine doğru seyrettiği sırada, yolun sağ tarafında bulunan Hocaoğlu Akaryakıt istasyonu önlerine geldiğinde, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun sağından çıkarak orta refüjde bulunan çelik bariyerlere çarptı.

Çarpmanın etkisiyle kontrolsüz şekilde yoluna devam eden GA 487 plakalı araç, çelik bariyerlere tekrar çarptıktan sonra yolun sol tarafına savrularak durdu.

Kaza sonucu yaralanan olmadı. Soruşturma devam ediyor.

banner79
YORUM EKLE
Gönder
banner83
SIRADAKİ HABER
Atletizmde milliler Konya’da başarı arayacak
Atletizmde milliler Konya’da başarı arayacak
  1. Spor
﻿