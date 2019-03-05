Alkollü sürücü Elektrokur mağazasına daldı

Lefkoşa’da Dr. Fazıl Küçük Bulvarı üzerinde gece yarısı saat 01.25 sıralarında trafik çarpışması meydana geldi.

Dikkatsiz ve tehlikeli seyreden Gönyeli’de ikamet etmekte olan Sevda Acar(k-20-tc-öğrenci),yönetimindeki NB 722 plakalı Suzuki Swift marka salon araçla direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solundan yoldan çıkarak Uludağ sokakta bulunan Elektrokur isimli mağaza’nın içerisinde daldı.

Polisten verilen bilgiye göre çarpışma, bugün saat 01:25 raddelerinde Lefkoşa'da Dr. Fazıl Küçük Bulvarı üzerinde çift şeritli yolda sağ şerit içerisinde nefesinde 54 Mlgr alkollü içki tesiri altında Gönyeli çemberine doğru dikkatsiz ve tehlikeli bir şekilde seyreden Gönyeli'de sakin 20 yaşındaki Sevda Acar yönetimindeki NB 722 plakalı Suzuki Swift marka salon araç sürücüsünün seyretmekte olduğu yolun solunda bulunan Uludağ Sokağı kavşağına geldiğinde direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yaşandı. Sevda Acar ‘ın aracıyla yolun solundan yoldan çıkarak Uludağ Sokağı’nda bulunan Elektrokur isimli mağaza vitrin camlarına aracının ön kısmı ile çarptıktan sonra mağaza içerisine girip mağaza içerisindeki muhtelif eşyalara çarptıktan sonra ön kısmı Güney istikametine bakar bir şekilde mağaza içerisinde durdu.

Sürücü alkollü çıktı

Şans eseri herhangi bir yaralanmanın yaşanmadığı olayda, Elektrokura ait eşyalar zarar gördü.Olayda vitrinin camları kırıldı, eşyalar hasara uğradı. Polis tarafından yapılan alkol testinde sürücünün “54 promil” alkollü olduğu ortaya çıktı.

Elektrokur isimli mağazaya ait 3.m yüksekliği .5.m genişliğindeki 2 adet vitrin camına tahmini 5000 TL, NB 722 plakalı araçta ise 1500 TL tahmini hasar oluştuğu bildirildi

Polis soruşturması sürüyor.

Güncelleme Tarihi: 05 Mart 2019, 19:23