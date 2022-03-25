Alkollü sürücü iki trafik kazası yaptı

Lefkoşa’da dün akşam alkol teshiri altındaki Rasaq Qudusabiodun (E-26), yönetimindeki salon araç ile iki trafik kazası yaptı. İlk kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.

Polisten verilen bilgiye göre, Qudusabiodun, 145 mlgr alkollü içki tesiri altında olduğu sırada, SZ 035 plakalı salon araçla Fuar Alanı içerisinden Yakın Doğu Bulvarına doğru aşırı süratli ve dikkatsiz bir şekilde kavşakta durmadan anayola girdi ve Sezer Öncü (E-23) yönetimindeki UA 806 plakalı motosikletle çarpıştı.

Çarpışmanın ardından Qudusabiodun’un araçla birlikte yoluna devam ettiği, karşı sokağa girip yolun kenarında park halinde bulunan iki araca daha çarparak durduğu kaydedildi.

Kaza sonucu yaralanan motosiklet sürücüsü Sezer Öncü kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından sol kaval kemiğinde kırık teşhisi nedeniyle Ortopedi Servisinde gözetim altına alındı. Qudusabiodun ise tutuklandı.